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        Haberler Ekonomi Para Bakan Şimşek: İstifa iddiası sonrası muazzam bir para çıkışı oldu - Para Haberleri

        Bakan Şimşek: İstifa iddiası sonrası muazzam bir para çıkışı oldu

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında çıkan istifa iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada "Bu asılsız iddialar sonrası Türkiye'den muazzam bir para çıkışı oldu. Bu tedirginliklerin, belirsizliklerin, bu tür iddiaların maalesef maliyeti var. Memlekete maliyeti var. Programa yönelik bir çaba olduğu düşüncesindeyim" dedi. Bakan Şimşek bunun yanında KDV oranlarında bir artış düşünmediklerini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 23:21 Güncelleme: 16.09.2024 - 23:21
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        "İstifa iddiası sonrası muazzam bir para çıkışı oldu"
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek CNN Türk'te katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

        Bakan Şimşek kendisiyle ilgili istifa iddialarının sorulması üzerine "Anlamakta zorluk çekiyorum. Yani samimi bir şekilde şunları söyleyeyim. Cumhurbaşkanımız seçim sonrası davet ettiler ve bu sorumluluğu bana teveccüh gösterip, görevi bana tevdi ettiler. Bu sorumluk şiarı ile hareket ediyorum. Benim siyasi gündemim yok. Benim bir unvan merakım yok. Cumhurbaşkanımız başbakanken bir şekilde vesile oldular Türkiye’ye döndüm ve ülkeme hizmet etme fırsatı buldum. Yani bizim için büyük bir onur hakikaten. Buradan herhangi bir kişisel anlamda hiç kar gündemim yok, bir siyasi gündemim yok. Dengeleri sağlama sorunları çözme noktasında sayın cumhurbaşkanımız yardımcı olma dışında benim herhangi gerçekten başka bir ne motivasyonum var ne gündemim var. Dolayısıyla ben gerçekten bu güzel ülkemize hizmet dışında zerre kadar başka bir sahibim yok" ifadelerini kullandı.

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        'MEMLEKETE MALİYETİ VAR'

        Bakan Şimşek istifa iddialarının bir maliyetinin olup olmadığının sorulması üzerine ise şu cevabı verdi:

        "Maliyeti çok büyük. Ağustosun başında Japonya kaynaklı küçük bir türbülans yaşandı. Japonlar yen borçlanmıştı faizi düşük diye. Dolara çevirmişlerdi, gitmişler Amerikan hisseleri almışlar. ABD'de bir takım veriler çıkıp, 'acaba resesyon olur mu' endişesi baş gösterince; bu arada Japon Merkez Bankası ufak bir faiz artışına gitti. Yen de değerlendi. Bunlar bu yeni açığa satmışlar. Tekrar yene dönmek zorunda kaldılar, orada bir türbülans yaşandı. Bu arada bu ağustosun başı. Bize etkisi sınırlı oldu.

        Mesela bu asılsız iddialar sonrası Türkiye'den muazzam bir para çıkışı oldu. Özellikle offshore, yani dışarıdan kaynak; çünkü onlar tedirgin oldular. Şimdi dolayısıyla bu tedirginliklerin, belirsizliklerin, bu tür iddiaların maalesef maliyeti var. Memlekete maliyeti var. Önce tabii ki yalanlandı dezenformasyon birimi tarafından. Biz de 'herhalde tamam' dedik. Ona rağmen maalesef bu dedikodular devam etti ve dışarıya bir şekilde servis edildi. Programa yönelik bir çaba olduğu düşüncesindeyim. Kim bunu yayıyorsa içeriden dışarıdan bilmiyorum; memlekete iyilik yapmadığı çok net. Çünkü bu program ekip işi ama dışarıda bizimle bir miktar daha ilişkilendiriliyor. Biraz onun üzerinden gidiliyor. Kişisel anlamda da üzerimize o kadar gidiyorlar ki anlamlandırmakta zorlanıyorum."

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        YENİ VERGİ GELECEK Mİ?

        Bakan Şimşek yeni bir vergi getirilip getirilmeyeceğinin sorulması üzerine ise "Şunu açık bir şekilde söyleyeyim. Şu anda bizim gündemimizde bugün itibarıyla ne KDV ne de genel bir artış düşüncesi yok. Vatandaşa yansıyacak, KDV genel oranlarında herhangi bir çalışmamız yok. Yani şu anda biz KDV oranlarını artırmayı düşünmüyoruz" cevabını verdi.

        'EN ZORLU SÜRECİ GERİDE BIRAKTIK'

        Enflasyonda ilk yılı geçiş yılı olarak kabul ettiklerini belirten Bakan Şimşek finansal istikrarı önceliklendirdiklerini ifade etti

        Kırılganlıkları giderdiklerini belirten Hazine ve Maliye Bakanı sözlerine şöyle devam etti:

        "Kırılganlıkları yönetmeniz lazımdı. Bakın politika yaparken, çerçeve çizerken, her zaman en kritiğinden başlarsınız diğerlerini zamana yararsınız. Koşullar önce enflasyonu yükseltecek nitelikte. Daha sonra biz indirebilecek para politikası gecikmeyle geliyor. Biz KKM riskini yönettik, kur riskini yönettik, bütçe açığını kontrol altına aldık. Bunları yapmasaydık, enflasyon çok farklı düzeyde olabilirdi. Şimdi üç teknik birimimiz oturuyor diyorlar ki, kur, petrol fiyatları vs. şöyle şöyle olursa modelleri var tahmin ediyorlar. Biz de programımızda bunun ortalamasını aldık. Herhangi bir müdahalemiz olmadı. Petrol fiyatlarını tuttursak, bir takım önemli varsayımlarımız var. Gerçek dünya çok kompleks ve karmaşık. Modelleme ile tahminler yapıyorsunuz ve çok büyük tahminler içeriyor. En zorlu süreci geride bıraktık. Finansal riskleri yöneterek, önemli bir eşiği aştık. Sıkıntıların farkındayız, vatandaşlarımız şikayette haklı. Markete pazara gidiyorum, geçen hafta eşim Esra hanım dedi ki, markete uğrayalım. Vatandaşlarımız geldi, şikayetleri doğru. Haklılar, bir geçim sıkıntımız var. Enflasyon en kötü ve adaletsiz vergidir. Gelir dağılımını bozuyor. Ne yapıp edip, kalıcı refah ve alım gücü için enflasyonu kontrol altına alıp aşağıya indirmemiz lazım. Enflasyonun 40 civarına inmesi fiyatların düştüğü anlamına gelmiyor. Enflasyon hızındaki düşüş geçen sene ortalama bir sepetin artışı yüzde 65 idi, bu sene ise yüzde 40 arttı. Fiyatlar artıyor ama daha yavaş artıyor. Şunun altını tekrar çizmek istiyorum. Vatandaşın dar gelirlinin çok etkilendiğinin farkındayız ama kestirme çözümler yok."

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