Otomotivde ithal araçlar zirve yaptı

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Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2024 yılının ocak-ağustos dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, yılın ilk 8 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 877 bin 152 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 7 azalarak 571 bin 575 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 909 bin 292 adedi buldu.

Yılın ilk sekiz aylık döneminde ticari araç grubunda üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11, ağır ticari araç grubunda yüzde 21, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 10 geriledi.

Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 68 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 68, kamyon grubunda yüzde 73, otobüs-midibüs grubunda yüzde 52 ve traktörde yüzde 64 seviyesinde gerçekleşti.

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İHRACAT ADET BAZINDA YÜZDE 3 GERİLEDİ

Yılın ilk sekiz aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 3 gerileyerek 639 bin 721 adet olarak gerçekleşti.

Bu dönemde otomobil ihracatı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azalırken, ticari araç ihracatı ise yüzde 1 oranında geriledi. Traktör ihracatı ise 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 22 azalarak 10 bin 250 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, ihracatçı birlikleri kaydından muaf ihracat ile antrepo ve serbest bölgeler farkı hariç toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2024’ün ilk sekiz aylık döneminde yüzde 16 ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk 8 aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2023 yılının aynı dönemiyle paralel seyretti ve 23,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Euro bazında ise ihracat paralel seyrederek 21,4 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 2 oranında azalırken tedarik sanayi ihracatı da yüzde 3 arttı. REKLAM SATIŞLAR 800 BİN ADEDE YAKLAŞTI Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, 2024’ün ilk 8 aylık döneminde toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemiyle paralel seviyede gerçekleşerek ve 792 bin 256 adet oldu. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 3 arttı ve 605 bin 639 adet oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk 8 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarı ve ağır ticari araç pazarı yüzde 9 gerilerken, hafif ticari araç pazarındaki düşüş yüzde 10 olarak kayıtlara geçti. İTHALLER ARTARKEN YERLİLER AZALDI 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 29, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 30 olarak gerçekleşti. Bu veriye otomobil özelinde bakarsak, 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 71’i buldu. Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam otomobil satışları yüzde 3, ithal otomobil satışları yüzde 6 artarken yerli otomobil satışları yüzde 4 oranında azaldı. Hafif ticari araç pazarında da ithal modellerin yükselişinin devam ettiği görülüyor. Yılın ilk 8 ayında, hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) pazarında ithalatın payı yüzde 70 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, toplam hafif ticari araç satışları yüzde 9 azalırken, yerli hafif ticari araç satışları ise yüzde 45 oranında düştü. İthal hafif ticari araç satışlarında ise yüzde 25 oranında artış yaşandı.