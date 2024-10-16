"AİLEMİ ÖZLEMİŞİM"

Edis, ayrıca kısa bir süre önce Uşak'a gidip köyüne yaptığı ziyaretle ilgili olarak "Nasıl geçti?" sorusuna; "Çok güzeldi, ailemi özlemişim, her şey harika geçti" diyerek memnuniyetini dile getirdi.