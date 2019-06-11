11 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ticaret savaşı endişeleri ve jeopolitik risklerin devam etmesine karşın küresel piyasalarda ABD ile Meksika arasındaki anlaşma sonrası iyimserliğin devam ettiği görülüyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ve Çin'e yönelik sert açıklamaları devam etse de bu ay sonu Japonya'da gerçekleştirilecek G20 zirvesi öncesinde pay piyasalarında alış ağırlıklı seyir, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde satışlar dikkati çekiyor.
Dün ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,11'den 2,14'e çıkarken, Dow Jones endeksi yüzde 0,30, S&P 500 endeksi yüzde 0,47 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,05 değer kazandı.
Avrupa tarafında, dün Almanya ve Fransa piyasalarında resmi tatil nedeniyle işlem yapılmazken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,59, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,63 artış kaydetti.
ABD ve Avrupa piyasalarındaki pozitif seyrin Asya borsaları ile bugüne de taşındığı görülüyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,9 yükseldi.
Analistler, ticaret savaşı ve ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin gelişmiş ülke merkez bankalarını daha fazla destekleyici adımlar atmaya zorladığını, bunun da pay piyasalarını desteklediğini ifade etti. G20 zirvesinin ticaret savaşı ve jeopolitik risk fiyatlamalarını değiştirebilecek gelişmelere sahne olabileceğine dikkati çeken analistler, bu süreçte piyasalarda sert dalgalanmalar görülebileceğini söyledi.
Yurt içinde ise dün artan küresel risk iştahına paralel Türk lirası varlıklarda alış ağırlıklı bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi günü yüzde 0,31 artışla 94.103 puandan tamamlarken, yüzde 0,8 azalışla 5,7742'den kapanan dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7850 seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, yarınki TCMB'nin faiz kararının beklendiğini belirterek, ABD ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin de gündemi meşgul ettiğini dile getirdi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.300 seviyesinin direnç, 92.500'ün destek konumuna geldiğini kaydeden analistler, dolar/TL'de ise 5,7550'nin aşağı yönlü kırılması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini bildirdi.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
11.30 İngiltere, mayıs ayı işsizlik oranı
11.30 Avro Bölgesi, haziran ayı yatırımcı güven endeksi
15.30 ABD, mayıs ayı Üretici Fiyat Endeksi
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