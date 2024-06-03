Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, bu hafta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) ilk faiz indirimini gerçekleştireceğine kesin gözüyle bakılıyor. Bankanın önümüzdeki dönemde nasıl adımlar atacağına ilişkin belirsizlik ise devam ediyor.

Analistler, hafta içinde özellikle ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinden ülkenin iş gücü piyasasına ilişkin alınacak sinyallerin önemli olduğunu aktararak, söz konusu verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik beklentileri etkilemesinin olası olduğunu dile getirdi.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunurken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, enflasyonun kontrol altına alınmadan önce borçlanma maliyetlerini düşürmenin, ülke refahının temellerini riske atacağını kaydederek, faizlerin "uzun" bir süre sabit kalması gerektiğini söyledi.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de nisanda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilerin altında ve yıllık bazda yüzde 2,8 ile öngörülere paralel artış kaydetti. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi martta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,8 artmıştı.

Analistler, ABD'de geçen hafta aşağı yönlü revize edilen büyüme verisinin ardından cuma günü açıklanan verilerin Fed'in bu yıl faiz indirimlerine başlaması için yeterli alana sahip olduğu görüşünü desteklediğini belirtti.