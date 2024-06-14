Florida'da 24 saat aralıksız süren sağanak yağış! Sokaklar sular altında kaldı
ABD'nin Florida eyaletindeki bazı bölgelerde 24 saat aralıksız süren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokakların sular altında kalırken, dün belli bölgelerde acil durum ilan edildi
- 1
ABD'nin Florida eyaletindeki bazı kentinde 24 saat süren aralıksız sağanak yağışın ardından sokaklar sular altında kaldı, günlük yaşam olumsuz etkilendi.
- 2
Sel nedeniyle bazı bölgelerde acil durum ilan edilmişti.
- 3
Cadde ve sokaklar göle dönerken, araçlar sular altında kaldı.
-
- 4
Miami Uluslararası Havalimanı ve Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanı'nda bini aşkın uçuş iptal edildi.
- 5
"ZOMBİ FİLMİNİN BAŞLANGICINA BENZİYORDU"
Sokaklarda kalan arabaların çekilmesine yardımcı olan bir çekici sürücüsü Associated Press'e yaptığı açıklamada, "Bir zombi filminin başlangıcına benziyordu. Her yerde arabalar var, kaldırımların üstünde, orta refüjde, cadde ortasında, ışıklar yanmıyor. Sadece delilik. Her yerde terk edilmiş arabalar vardı." dedi.
- 6
AP'ye konuşan bir başka vatandaş ise, "Her yıl durum daha da kötüye gidiyor" dedi.
-
- 7
- 8
*Haberin görselleri Associated Press ve AA tarafından servis edilmiştir.