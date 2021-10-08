Borsa İstanbul 100 endeksi son 1 yılda yüzde 10, eylül başından bu yana ise yüzde 5 civarında değer yitirdi. Buna karşın dolar Türk Lirası'na karşı şubat ayından bu yana yüzde 28, eylülün başından bu yana ise yüzde 7.5 civarında değerlendi. Yani dolar bazında endeks sudan ucuz hale geldi. Başta Merkez Bankası'nın faiz yaklaşımı olmak üzere yabancı yatırımcıların piyasadan çeşitli nedenlerle çıkması ile başlayan süreç devam ediyor. Yabancı çıkışı ve faiz kararlarının tetiklediği dövizdeki yükseliş yurtiçinde talebin kısılması beklentisi ile şirketlerin karlarını tehdit ederken Borsa İstanbul'daki değerlerini de düşürüyor. Bu nedenle Türkiye'nin dev şirketleri dünyadaki rakipleri ile karşılaştırıldığında gerçekten ucuz kalırken yatırımcının göze ise bir yandan Merkez Bankası kararı ve bu karar sonrası kurda oluşabilecek bozulmada.
İHRACATÇI ŞİRKETLERE YATIRIM
Zaten dövizde son 1 yılda yaşanan sıçrama ile kendini kaybetmiş sayan Borsa yatırımcısı kaybetmeye devam etmek istemiyor. Ancak bir yandan da borsa şirketlerinin ucuzluğu iştah kabartıyor. İşte uzmanlara göre hem bu ucuz durumdan faydalanıp hem de kurdaki yukarı yönlü hareketten zarar etmeyebilecek stratejiler de mevcut. Bu yatırım anlayışının başında kurdaki yükselişten zarar görmeyen hatta kar eden şirketlerin seçilmesi geliyor. Yani ihracatçı şirketlere yatırım. Yılın ilk yarısında açıklanan bilançolara göre satışlarının yarısından fazlasını yurtdışına yapan tam 47 şirket bulunuyor. Bu şirketler ve satışlarının ne kadarını yurtdışına yaptıkları tablomuzda yer alıyor. Tablodaki şirketlerin satışları ağırlıklı olarak yurtdışına olduğu için kurdaki artış şirketlere yarayabiliyor. Tabii şirket hisselerine yatırım kararı almak için bir uzmana danışmak veya en azından diğer maliyetleri, borçluluk durumu, fiyat kazanç oranı gibi diğer parametrelere bakmak da şart.
İHRACATIN DEVLERİ DE LİSTEDE
Örneğin tablomuzda ilk sırada bulunan ve satışlarının yüzde 99'unu ihraç ettiği görülen Casa Emtia Petrol'ün adına rağmen faaliyet alanının balık unu ve yağı olduğu ve şirketin Yakın İzleme Pazarı'nda olduğu görülüyor. İkinci ve üçüncü sırada bir gıda şirketi olan Frigo Pak Gıda ve Yonga Mobilya gibi görece küçük şirketler bulunuyor. Listede bir çok sektörden küçük ve orta ölçekli üretim alanı açısından da iyi olan bir çok şirket adeta parlıyor. Özellikle pandemi sonrası Uzakdoğu'dan Avrupa'ya bozulan tedarik zincirinin Türkiye'ye kaymakta olduğuna dair bilgi ve haberler bu şirketleri öne çıkarabilir.
Diğer yandan listede özellikle Türkiye'nin lokomotifi ve aynı zamanda ihracatın da devleri olan Arçelik, Vestel, Ford, Çimsa, Otokar, Borusan, Sarkuysan, Tofaş gibi şirketler de yerini alıyor. Bu şirketler yatırımcı açısından hem hisse senetleri daha çok derinliğe sahip olduğu için hem de ihracat rakamlarındaki büyüklük açısından dikkate alınması gerekenler olarak göze çarpıyor. Ayrıca yılın ilk yarısında listede olmayan ancak geçen yıl boyunca yine satışlarının yarısından fazlasını ihraç edip döviz girdisi sağlayan 5 şirket de bulunuyor. Bunlar Ege Endüstri, Katmerciler, Bak Ambalaj, Akfen Gayrimenkul ve Söktaş.
SATIŞI DÖVİZ İLE OLANLAR
Tabii listede olmasa da yani ihracat yapmasalar da satışları ve dolayısıyla gelirleri döviz olan Erdemir, Tüpraş, Kardemir, Koza Altın gibi borsanın temel direklerini de dövizdeki artıştan muhtemel kazanç elde edebilecek şirketler olarak bir kenara kaydetmek lazım. Dövizdeki artıştan fayda sağlayabilecek ancak yılın ilk yarısında satışlarının yarısı değil de yüzde 40 ile 50'si arasındaki bir tutarı ihraç eden 13 kuruluş arasında da TAV Havalimanları, Petkim, Şişecam, Anadolu Efes gibi önemli şirketler bulunuyor.
Satışının yarısından fazlasını yurtdışına yapan 47 şirket var
Yıl sonunda yüzde 50 yurtdışı satışı olup, ara dönemde verisi olmayanlar
SATIŞLARININ YÜZDE 40 İLE 50'SİNİ İHRAÇ EDENLER
*Rakamlar TEB Yatırım'dan alınmıştır.
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