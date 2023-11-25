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        Haberler Kültür-Sanat Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu'dan piyanist Fazıl Say'a yanıt

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu'dan piyanist Fazıl Say'a yanıt

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Türkiye'yi dünya çapında başarıyla temsil eden besteci ve piyanist Fazıl Say'ın başta Atatürk Kültür Merkezi ve CSO Ada Ankara olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına ait bütün mekanlarda sanatını icra etmesinin kendilerini ziyadesiyle mutlu edeceğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 04:29 Güncelleme: 25.11.2023 - 04:32
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        Bakan Yardımcısı Mumcu'dan Fazıl Say'a yanıt
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        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, besteci ve piyanist Fazıl Say'ın, çektiği videoda yer alan "Atatürk Kültür Merkezi ve CSO Ada Ankara'da konser için davet almadığı" yönündeki ifadelerine ilişkin sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

        Say'ın başarısını tüm dünyaya kanıtlamış bir sanatçı olarak İsrail'in Filistin'e yönelik insanlık dışı katliamı karşısındaki dik duruşunu desteklediğini ifade eden Mumcu, Say'ın bu sebeple uğradığı haksızlıklar için de üzüntü duyduğunu belirtti.

        Mumcu, Say'ın paylaşımında Kültür ve Turizm Bakanlığına yönelik açıklamalarını üzülerek öğrendiğini ifade ederek, kendisinin konserlerini ilgiyle takip ettiğini ve fırsat buldukça da katılmaya çalıştığını bildirdi.

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        AA'nın haberine göre; ortaya çıkabilecek tüm polemiklerin önüne geçmek adına Say'ın paylaşımına istinaden küçük bir düzeltmeyi aktarmak istediğini belirten Mumcu, şu ifadeleri kullandı:

        "Geçtiğimiz ay İsviçre'deki konserleriniz Cumhurbaşkanı'mızın Filistin'e yönelik açıklamalarını desteklediğiniz gerekçesiyle iptal edildiği zaman Bakan Yardımcısı olarak bizzat menajeriniz Taner Bey'i arayarak sizi Antalya Kültür Yolu Festivali'mizde sahnede görmekten son derece memnun olacağımızı dile getirdim. Taner Bey, yoğun yurt dışı programlarınızı gerekçe göstererek festival programımıza dahil olamayacağınızı belirtti."

        Mumcu, Türkiye'de kültür ve sanatın birleştirici unsur olarak herkese ulaşmasını hedeflediklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

        "Dünya çapında ülkemizi başarıyla temsil eden bir sanat insanımızın başta Atatürk Kültür Merkezi ve CSO Ada Ankara olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ait bütün mekanlarımızda sanatını icra etmesi bizleri de ziyadesiyle mutlu eder. Tüm sanat kurumlarımızın kapılarının dün olduğu gibi bugün de size sonuna kadar açık olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum."

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