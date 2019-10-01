Kubilay Aka'dan Bade İşçil açıklaması! Kubilay Aka ile Bade İşçil aşk mı yaşıyor?

SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Çukur'da 'Celasun' karakterine hayat veren Kubilay Aka, uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan Miray Daner ile aşk yaşıyordu. Ünlü çiftten beklenmedik bir haber gelmişti. Sevilen çift, geçtiğimiz aylarda yollarını ayırmıştı.

Ayrılığın ardından Kubilay Aka'nın birlikte görüntülendiği Bade İşçil ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Çıkan haberlerin ardından Aka, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

KUBİLAY AKA'DAN O HABERLERE AÇIKLAMA

"Çıkan haberleri şaşkınlıkla takip etmekteyim" ifadelerini kullanan oyuncu, şu açıklamayı yaptı:

Bugün rol arkadaşım Bade İşçil ile hakkımızda çıkan haberleri şaşkınlıkla ve büyük üzüntüyle takip etmekteyim. Sadece işimle gündemde olmak isterken ki arkadaşın kahve içmesinin bile çarpıtılarak haber yapıldığını görmek inanın çok üzücü. Tüm yasal haklarımı saklı tutarak ortada bir ilişki olmadığını kamuoyunun bilgisine sunmak isterim.

BADE İŞÇİL KİMDİR?

Bade İşçil, 8 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ailesi zamanında Bulgaristan ve Romanya taraflarından göç edip İstanbul'a gelmiş. 1999 da anne babası boşanmış. Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tasarım Bölümünden mezun oldu. Barış Manço’nun cenazesinde Mahsun Kırmızıgül’ün onu fark etmesiyle neredeyse beş yıllık bir ilişki de başlamış oldu.

Ekrana profesyonel olarak çıkışı Evlere Şenlik isimli programı sunarak oldu. Oyunculuğa geçişi ise yönetmen Andaç Haznedaroğlu sayesinde oldu, İlk dizisi “Gülpare” dizisidir. İpek Bilgin ve Ümit Çırak'dan oyunculuk dersleri aldı.

2007 yılında “Metropol Cafe” isimli komedi dizisinde rol aldı. 2009-2011 yılları arasında “Ezel” dizisinde Şebnem Sertuna karakterini canlandırdı. Ezel dizisi bittikten sonra “Kuzey Güney” dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı.

Bade İşçil, 31 Mayıs 2013 tarihinde işadamı Malkoç Sualp ile evlendi. 9 Ağustos 2014 tarihinde Azur adında bir erkek çocuğu oldu. 2015 yılının Temmuz ayında boşanma davası açtı. 20 Haziran 2016 tarihinde boşandı.



KUBİLAY AKA KİMDİR?

12 Nisan 1995 yılında İstanbul’da doğan Kubilay Aka, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı Yönetimi mezunudur. Muğla’da özel bir havalimanı şirketinde çalışırken tesadüfen keşfedilen ve Vatanım Sensin dizisinin deneme çekimlerine çağırılan Kubilay Aka, dizide Ali Kemal karakterine hayat vererek ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirmiştir.

Show Tv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Dilan Çiçek Deniz, Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Ercan Kesal, Mustafa Üstündağ, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinde Celasun karakterini canlandırmaktadır.

Kubilay Aka, 1.83 metre boyunda, 77 kilo ve koç burcudur.