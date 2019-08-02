Kubilay Aka ile Miray Daner'in ilişkisi bir hafta önce bitmiş - Magazin haberleri

Ayrılıkları ile gündeme bomba gibi düşen çift Kubilay Aka ve Miray Daner cephesinde yeni gelişme! Çiftin geçtiğimiz hafta Ayşe Barım'ın doğum gününden sonra bir daha görüşmediği ve ayrılık kararını o gün aldıkları iddia edildi.

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Kubilay Aka'nın ayrılığın ardından adı oyuncu Hilal Altınbilek'le anılmıştı... Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Kubilay Aka ile Hilal Altınbilek 3 yıldır aynı menajerliğe bağlı olduğu ve çok yakın arkadaş oldukları öğrenildi.