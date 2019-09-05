Kubilay Aka, ayrılığı şu sözlerle duyurmuştu:



Söyleyecek çok fazla şey var, susacak da... Ortak kararımız doğrultusunda ayrılmaya karar verdik. Bundan sonrası için dostluğumuz baki kalacak, sevgim ise ebedi... İki buçuk seneye yakın olan ilişkimizde her şeye karşı dimdik durduk. İlişkimizin sonuna kadar da o güzel gözlerden başka bir göze bakmadım. Bu yüzden bir ihanet söz konusu olamaz. Hoşça kal Miroş'um, mavim, huzurum, her şeyim. Sen hep çok özel olacaksın, ben de hep yanından senin destekcin olacağım.