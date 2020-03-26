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Kuaförüm Sensin’de finale bir gün kala takımların stresi arttı, alınan düşük puanlar ekipler içinde gerginliğe neden oldu.

Modeli Selver’in saçlarındaki sağlıksızlık nedeniyle yaptığı saç modellerinin istediği gibi olmadığını söyleyen Emina, ikili çalışma esnasında modelinin saçlarını kesti.

Selver kendisine sorulmadan saçını kısaltan Emina’ya sinirlendi, yayın arası podyuma çıkmak istemedi. İkna edilen Selver morali bozuk çıktığı podyumda kuaförü Emina ile sert bir tartışmaya girdi.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;