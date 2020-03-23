Ayşegül Kartal ve Tuğba Özay neden yok? sorusu programın izleyicilerinin gündeminde. Gündüz kuşağının öne çıkan yarışması Kuaförüm Sensin'de bugün önemli yenilikler yapıldı. Puanlama sistemi ve modellerin yarışmaya devamlılıklarında değişiklikler yaşandı. Kuaförüm Sensin'in jüri üyeleri Ayşegül Kartal ve Tuğba Özay'ın ise bugün programda olmamaları merak uyandırdı. İşte Ayşegül Kartal ve Tuğba Özay'ın Kuaförüm Sensin açıklamaları...

KUAFÖRÜM SENSİN AYŞEGÜL KARTAL VE TUĞBA ÖZAY NEDEN YOK?

Kuaförüm Sensin'in jüri üyeliklerini yapan Ayşegül Kartal ve Tuğba Özay, bugünden itibaren programda yer almayacak. İki isimde sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları açıklama ile yarışmadan ayrıldıklarını duyurdular...

"Canım sevdiceklerim beni seven, dinleyen, ailesinden biri gibi gören eleştiren, garip bulan ama çokça bağrına basan, herkese selam olsun pazartesi itibari ile yeni programda olmayacağım için buradan bir veda olsun yeni yollarda karşılaşmak tekrar kucaklaşmak dileğiyle hepinizi seviyorum"

"KAMUOYUNA DUYURU ..!!! Değerli takipçilerim, biricik Tubistlerim, dostlarım, sevenlerim ve sevgili medya mensubu arkadaşlarım ...! Tam tamına 26 yıldır televizyon ve şov dünyasının içerisinde yüzlerce projenin içerisinde yer aldım. Sayısını anımsamadığım kadar çokça tv programı yaptım . Ben ekranda olmayı , sizlerle iletişim ve etkileşim içerisinde olmayı çok seviyorum . Sizlerden aldığım güzel enerjiler beni her daim ayakta tutuyor , moral veriyor . Son olarak bildiğiniz üzere Show Tv ekranlarında yayınlanan @kuaforumsensintv adlı yarışma programında jüri olarak görev yapmaktaydım. Yaklaşık 3.5 ay boyunca görevimi en iyi şekilde yapmaya gayret ettim . Gerek önerdiğim kostüm konseptleri gerekse konseptlere uygun giyim tarzımla birçoklarınız tarafından şahane yorumlar aldım. Programda yapmış olduğum konuşmalar kimileriniz tarafından çok beğenildi kimileriniz tarafından belki de eleştirildi . Kiminiz kızdınız kiminiz bağrınıza bastınız . Ama şunu hep hissettirdiniz ki sizler de beni, ekranda olmamı çok özlemiştiniz . Yarışma format değişikliğine gitmesinden sebep programdan ayrılmış bulunmaktayım . Bugünden itibaren Kuaförüm Sensin’de olmayacağım . @globalmedya Ailesi’ne çok teşekkür ederim ki böylesine keyifli bir projenin içerisinde yer aldığım İçin .. Gönlüm bir an önce başka bir tv programı içerisinde olup sizlerin karşısında olmaktan yana .. Son olarak programdan ayrılmamın sebebi kesinlikle geçirmiş olduğum mide kanamasıyla ilgili değildir .. Kaldı ki sağlığım da çok şükür çok iyi .. Ben güçlü ve dirayetli bir insanımdır . Bir o kadar da duygusal Yarışmacı arkadaşlarımızı çok sevmiş elimden geldiğince kırmamaya aksine cesaretlendirmeye öze göstermiştim. Kırdıysam da affola .. Jüri üyesi arkadaşlarımla da çalışmak çok keyifli çok eğlenceliydi. Tüm Global Medya çalışanlarına , tüm ekip arkadaşlarıma , izleyicilerime sonsuz teşekkürlerimle yeni projelerde ve sağlıklı günlerde görüşmek umuduyla"

KUAFÖRÜM SENSİN'DE BEST OF HEYECANI!

Kuaförüm Sensin’de yeni hafta sürpriz değişikliklerle başladı. Şimdiye kadar yarışmış en iyi ve en sevilen yarışmacılar Best Of'da bir araya geldi.

Yeni haftada; "Nişantaşı çocuğuyuz" diyen ve pek çok birincilik kazanan Mustafa ve Tuna, esprileri ve marjinal işleriyle ilk günlerinden itibaren dikkat çeken Bilal ve Buse, hem işleri hem de yorumlarıyla hafızalara kazınan Öncü ve Özlem ve yarışmanın renkli simalarından Mira ve Emina ekip olarak Best Of’da yerini aldı.

KUAFÖRÜM SENSİN'DE SÜPRİZ FORMAT DEĞİŞLİKİĞİ

Yeni haftadaki tek sürpriz bu değildi. Artık Kuaförüm Sensin’de modeller gidici değil, kalıcı. Modeller de ekipleriyle elenene kadar bu rekabetin içinde yer alacak. Yapılan bir diğer değişiklik ise yarışmacılar arasındaki koalisyon ve adaletsizlik iddialarına noktayı koydu. Bundan böyle sadece jüri üyeleri puan kullanacak.