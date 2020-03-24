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Kuaförüm Sensin’de en iyiler arasında rekabet kıyasıya devam ediyor. En iddialı takımlar bir araya gelince gerginlikler yükseldi, eski defterler açıldı.

Yarışmada tanışarak sevgili olan ve daha sonra ayrılan Tuna ve Mira arasında yapılan makyaj eleştirileri, ikinci günde yerini eski hesaplaşmalara bıraktı.

Mira, yaptığı makyajı eleştiren Tuna’ya sevgili oldukları dönemde yaptığı güzel yorumları hatırlatınca ikili arasında gerginlik tırmandı. Tuna ve Mira’nın yarışmaya nasıl devam edecekleri rakipleri için de merak konusu oldu.

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İşte o anlar;