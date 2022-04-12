GÖZLER KABİNE'DE

Ancak bu yıl yaşanan yüksek enflasyon ve piyasadaki pahalılık nedeniyle emekli ikramiyelerinin 1500 lira ile 1750 liraya yükselmesi bekleniyor. Ancak kesinlikle olası bir zamla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. İkramiyenin zamlanmasıyla ilgili bir açıklama yapıladığında sizlerle paylaşacağız.

Tüm bu ihtimallerleler beraber net rakamların bugün toplanacak veya bir sonraki Kabine Toplantısı'nda belli olacak. Kabine Toplantısı bugün saat 16.00'da başlayacak. Toplantının ardından olası bir zam kararının ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.