BloombergHT'de yayımlanan Varlık Yönetimi programına katılan NN Hayat ve Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Kerem Özdağ, gençlerin yatırım yaparken dijital dünyayı tercih ettiğini hatırlatarak "Gençler Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) de dijital alanda hem yatırım yapabilir hem de sonrasında yatırımlarını takip edebilir" dedi. Kripto para dünyasında gençlerin yatırımlarının artmasına dikkat çeken Özdağ, "Emeklilik fonları ise uzun dönemde 3-5 yıllık dönemde performansı ölçülmesi gereken yatırım araçları. Bireysel Emeklilik Sistemi geleceğe yatırımdır. Emekli olduğumuzda veya hayatımızın ilerleyen dönemlerine bize yardımcı olması için para biriktirdiğimiz bir sistem. BES fonları 5 yıllık dönemde her zaman enflasyonun üstünde getiri sağlıyor. Fonlar aslında ucuz ve iyi yönetiliyor. Katılımcılar biraz daha piyasalardaki gelişmelere uygun olarak ayarlarsa tatmin edici getiriye ulaşacaklardır. Burada önemli nokta BES'ten beklenti. Erken yaşta girenler için paranın değerinin kaybolmaması ve yatırım tercihine göre makul düzeyde yapılan tasarruflar ile yüksek birikimlere ulaşılması beklentisi olması gerekiyor. BES her iki beklentisi karşılıyor. Türkiye'de tasarruf farkındalığı giderek artıyor. Ben kripto varlık tarafında yatırım yapanların biraz da bu tarafa kayabileceğini düşünüyorum. Ayrı bir piyasa ama orada yatırım yapanlar için aynı zamanda tamamlayıcı bir piyasa diyebilirim" şeklinde konuştu.

ERKEN YAŞTA TASARRUF ALIŞKANLIĞI YARATARACAK

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yapılan düzenlemelere değinen Özdağ, "Ülkede tasarruf seviyesinin artmasını BES fonlarının ekonomiye daha fazla yarar sağlamasını beklediğimiz bu düzenlemeler sağlayacak. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz. 18 yaş altı gençlerin sisteme katılmasına çok olumlu bakıyorum. 23 milyon kişilik potansiyeli hayata geçirilmesi önemli ama daha da önemlisi bu kişilerin erken yaşta tasarruf yapmaya başlaması ile daha iyi tasarruf yapma olanağının artacak olması" diye konuştu. Özdağ 23 milyon genç nüfusun başlangıçta yüzde 5'lik kısmın yani 1 milyon genç ve çocuğun sisteme girmesini beklediklerini ifade etti.

FONLARDA BAŞARI GÖRÜYORUZ

BEFAS düzenlemesine değinen Kerem Özdağ, "Bu sistem için de katılımcılar için de yararlı olacak. BES yatırımcıları hem fon getirisine hem emeklilik şirketinin kendisine sunduğu hizmet kalitesine bakarak yatırım yapıyor. Böylece yatırımcı, emeklilik şirketini değiştirmeden getirisinin daha yüksek olacağını düşündüğünüz fonu seçebilecek. Bu güzel bir gelişme oldu" dedi. Yapay zeka yatırımlarının diğer emeklilik şirketlerinde olduğu gibi NN Halat ve Emeklilik şirketinde de kullanıldığını anlatan Özdağ, şunları söyledi: "Toplamda kullanım çok yüksek değil ama gelişmesini bekliyoruz. Büyükçe bir kitle sisteme girdikten sonra fonlarını hiç değiştirmiyor. Bunlara göre tabii ki robotlar bu dinamik sistemle daha fazla kazandırıyor. Geçen yıl tüm sektörde ortalama yüzde 26 getiri sağlandı. Son 5 ve 10 yıla bakmak yazım. Eğer uzun vadede enflasyonun üstünde getiri varsa başarılı diyebiliriz. Biz BES fonlarında bunun sağlandığını görüyoruz. "

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