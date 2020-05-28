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Microsoft’un dünyada çalışma hayatının nasıl dönüşmekte olduğu ortaya koyan “Çalışma Trendleri Endeksinin" ilki yayımlandı. Şu günlerde hızlı bir değişim içerisinde olan iş yaşamının dinamiklerini incelemek için hazırlanan endeks, toplantılar, e-postalar ve sohbetlerden gelen trilyonlarca sinyalin analiziyle, kişisel ve kurumsal veriler korunarak oluşturuldu.

Nisan ayı verilerini kapsayan “Uzaktan Çalışma Trendleri Raporu: Toplantılar” başlıklı çalışmaya göre, önceki ay verileri ele alındığında, dünya çapında Teams uygulaması üzerinden bir günde yapılan görüşme miktarı rekor bir artışla 3 katına çıktı ve 900 milyondan 2.7 milyar dakikaya yükseldi. Teams, uzaktan eğitim alanında da 175 ülkenin 183 bin bölgesinde aktif olarak kullanılmaya başlandı.

Teams’te görüntülü toplantılar önceki aylara göre 10 kat daha fazla tercih edilmeye başlandı. En aktif Teams kullanıcılarına sahip ülkelere bakıldığında, Norveç ve Hollanda'daki kullanıcıların yüzde 60'ının görüntülü toplantı tercih ettiği görüldü.

Bu oranlar Avustralya'da yüzde 57, İtalya yüzde 53, Şili yüzde 52, İsviçre yüzde 51, İspanya yüzde 49 ve ABD yüzde 38 olarak ölçüldü. Teams’te yapılan canlı yayınlar da önceki aylara göre 5 kat artış gösterdi. Telefon ve tabletlerde de hizmet sunan uygulamanın mobil kullanımı 4 katına çıktı. Verilere göre Teams’i mobilde en çok Hollanda, İtalya, İspanya ve Fransa kullanıyor. Ayrıca, Teams’in Çin’deki kullanımı da Ocak ayına göre 2 kat artış gösterdi.

TOPLANTIYI BİTİR, EL KALDIRANA SÖZ VER…

Teams üzerinden yapılan toplantılarda arka planı bulanıklaştırma özelliği de bulunurken, büyük katılımlı görüntülü toplantılar için de uygulamaya yeni özellikler eklendi. Toplantıyı düzenleyen kullanıcı artık toplantı kontrol çubuğu seçeneklerindeki "toplantıyı sonlandır" seçeneğini kullanabilecek.

Yöneticiler ve özellikle öğretmenler, genellikle Teams toplantılarına ve uzaktan derslere kimlerin katıldığını bilmek istiyor. Bunun için Teams artık katılımcı listesini toplantı sonunda kullanıcıya raporlayacak.

Verilen bilgiye göre Teams artık videoda el kaldırma hareketlerini algılıyor ve söz isteyenler kendilerini daha hızlı ifade edebiliyor. Teams’e eklenen gerçek zamanlı gürültü kesme özelliği ile ise klavye tuşları ya da dışarıdan gelen sesler gibi arka plan gürültüleri kesilebiliyor.

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