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Merkez Bankası şubat ayı Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks şubatta geçen yılın aynı ayına oranla Türkiye genelinde yüzde 96.4 yükseldi. Aylık artış ise yüzde 13.5 oldu.

İstanbul'da konut fiyatları yüzde 106.3, Ankara'da yüzde 97.1, İzmir'de ise yüzde 90.1 yükseldi. İstanbul'da şubatta metrekare birim fiyatı 13 bin 836 liraya ulaşırken, Ankara'da 6 bin 225, İzmir'de ise 10 bin 61 TL olarak açıklandı.

Yeni konut fiyatları şubatta yıllık Türkiye genelinde yüzde 102.2 artarken, bu yükseliş İstanbul'da yüzde 114.6, Ankara'da yüzde 119.5, İzmir'de ise yüzde 105.1'i buldu.

Konut fiyatlarında böylece kayıtlardaki en yüksek artışlar yaşanmış oldu. Ocak ayında Türkiye genelinde endeks yıllık yüzde 77.5 yükselmişti.

REEL ARTIŞ YÜZDE 26.9

Konut fiyat endeksinin enflasyondan arındırılmış reel artışı ise yüzde 26.9'u buldu.