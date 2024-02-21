Konut dışı satışın payı arttı, satışı düştü

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Konut satışlarındaki düşüşle birlikte gündeme gelen konut dışı satış, (arsa, tarla, iş yeri vb) toplam satış içerisindeki yüksek payını korumasına rağmen adet bazında geçen yılın gerisinde kaldı.

2023'ün ocak ayında toplam satış işlemi 235 bin 901 olurken, bunun 97 bin 708'i konut satışı, 138 bin 193'ü konut dışı satış olarak gerçekleşti. Toplam satış içerisindeki paylar ise yüzde 41,42 ile konut, yüzde 58,58 ile konut dışı satıştan oluştu.

2024'te toplam satış 198 bin 725'e gerilerken, bu düşüşten hem konut hem konut dışı satış etkilendi. Konut satışı, yüzde 17,8 düşerken, konut dışı satış da yüzde 14,31 geriledi. Konut satışı 80 bin 308 olurken, konut dışı satış 118 bin 417 olarak kayıtlara geçti. Toplam satış içerisindeki paylar ise yüzde 40,41 ile konut satışı, yüzde 59,59 ile konut dışı satış olarak ortaya çıktı. Konut dışı satış, toplam satış içerisindeki payını artırmasına rağmen adet bazında geçen yıla kıyasla düşüş yaşadı.