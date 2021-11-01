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Konya'da özel bir hastanede tedavi gören KOMBASSAN Holding Kurucusu Haşim Bayram, durumu ağırlaştığı için yoğun bakıma alındı. 70 yaşındaki Bayram, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bayram'ın cenazesi yarın Hacıveyis Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'na defnedilecek.

Haşim Bayram'ın eşi Emine Bayram'ın da 23 Ekim’de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Haşim Bayram, 1951 yılında Karaman'da doğdu. İlköğretimi Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde okuyan Bayram, orta öğretimi Konya'nın Akşehir ilçesinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinde yüksek öğrenim yapan Bayram, Anadolu'nun çeşitli okullarında öğretmenlik yaptı.

1989 yılında KOMBASSAN Holding'i kuran Bayram, uzun süre holdingin yönetim kurulu başkanlığını yaptı.

90'LI YILLARA DAMGASINI VURDU

2017 yılında adı Bera Holding olarak değiştirilen Kombassan Holding, 90’lı yıllara damgasını vurmuş özellikle Avrupa ülkelerinde faizsiz kazanç vaadiyle on binlerce vatandaştan para toplamış, 2001 sonrasında kâr payı taahhütlerini yerine getirmeyerek binlerce dava ile karşı karşıya kalmış ve ardında binlerce kişiyi mağdur bırakmıştı.