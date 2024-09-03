Koçtaş'tan çekiliş kampanyası
Koçtaş, yeni çekiliş kampanyasını duyurdu. Koçtaş müşterileri; Koçtaş Kart ile yapacakları her bin TL'lik alışverişte 1 çekiliş hakkı kazanıyor. 1 adet Ford Mustang Mach-E, 10 adet Vespa Primavera 125 motosiklet, 10 adet iPhone 15 Pro Max ve 10 adet 50 bin TL değerinde Koçtaş hediye kartı kazanma şansı, Koçtaş Büyük Çekiliş Kampanyası'nda, peşin fiyatına Yapı Kredi World'e 7 taksit ve sınırsız çekiliş imkanı sunuluyor
'Büyük Çekiliş Kampanyası' kapsamında 30 Kasım tarihine kadar Koçtaş Kart ile alışveriş yapan müşteriler, her bin TL'lik alışverişte 1 çekiliş hakkı kazanıyor. 1 adet Ford Mustang Mach-E, 10 adet Vespa Primavera 125 motosiklet, 10 adet 50 bin TL değerinde Koçtaş hediye kartı ve 10 adet İphone 15 Pro Max 256 fırsatı sunan kampanya, peşin fiyatına Yapı Kredi World'e 7 taksit ve sınırsız çekiliş imkanıyla Koçtaş Kartlıları bekliyor.
Araba, motosiklet, hediye çeki veya telefon kazanan talihliler aralık ayı sonunda kamuoyuna duyurulacak. Çekiliş ise 19 Aralık'ta Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak.