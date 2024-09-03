Koçtaş'tan çekiliş kampanyası

REKLAM advertisement1

'Büyük Çekiliş Kampanyası' kapsamında 30 Kasım tarihine kadar Koçtaş Kart ile alışveriş yapan müşteriler, her bin TL'lik alışverişte 1 çekiliş hakkı kazanıyor. 1 adet Ford Mustang Mach-E, 10 adet Vespa Primavera 125 motosiklet, 10 adet 50 bin TL değerinde Koçtaş hediye kartı ve 10 adet İphone 15 Pro Max 256 fırsatı sunan kampanya, peşin fiyatına Yapı Kredi World'e 7 taksit ve sınırsız çekiliş imkanıyla Koçtaş Kartlıları bekliyor.

Araba, motosiklet, hediye çeki veya telefon kazanan talihliler aralık ayı sonunda kamuoyuna duyurulacak. Çekiliş ise 19 Aralık'ta Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak.