Ronaldo, Fransa'ya demir attı
Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ile Fransa'da tatil yaparken görüntülendi. Çift, teknelerini Fransız Rivierası'na demirledi
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Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında oynayan Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, milli maçlar nedeniyle liglere ara verilmesini fırsat bilip sevgilisi Georgina Rodriguez ile kısa bir tatil yaptı.
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Ünlü çift, lüks teknelerini La Côte d’Azur'a, yani Fransız Rivierası'na demirledi.
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Geçtiğimiz günlerde evlendiklerine dair haberlerle gündeme gelen çift, denizin ve güneşin keyfini çıkardı.
Yeşil sahalardaki akrobatik hareketleriyle de nam salan Cristiano Ronaldo, bu özelliğini denizde de sergiledi.
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Bir ara teknenin arka kısmında kahve içen Cristiano Ronaldo'nun ayak tırnaklarındaki oje dikkatlerden kaçmadı.
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"EŞİM" DEDİ
39 yaşındaki Portekizli futbolcu ve 30 yaşındaki İspanyol sevgilisi 2017'den beri birlikte. Ronaldo, bir fitness markası için hazırladığı yeni videoda Georgina Rodriguez'den "Eşim" diye bahsetmişti.
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Ronaldo'nun temsilcisi, ünlü futbolcunun evlenip evlenmediğini sorusuna; "Şu anda Cristiano'nun Georgina ile evli olup olmadığına dair hiçbir bilgim yok" diye yanıt vermişti.
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Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in Alana (6) ve Bella (2) adında iki kızı var. Ronaldo, Rodriguez'den önce zaten Eva ve Mateo (7) adlı ikizler ile Cristiano Jr.'ın (13) babasıydı.
Bu çocukların anneleri bilinmiyor. Cristiano Ronaldo'nun taşıyıcı anneden çocuk sahibi olduğu tahmin ediliyor.
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Öte yandan ikiz bebek beklerken Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in 2022'de doğum sırasında erkek bebekleri ölmüştü. İkizlerden bir tek Bella hayata tutunmuştu.