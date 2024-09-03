Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Kaçak sünnet faciasında yamayla tedavi - Güncel haberler | Sağlık Haberleri

        Kaçak sünnet faciasında yamayla tedavi

        Kayseri'de kaçak bir şekilde sünnet edilen 4 yaşındaki çocuğun penis derisi yanlışlıkla tamamen kesilmişti. Facianın ardından Kayseri Şehir Hastanesi'nde ameliyat edilen çocuk, kasığından alınan deriyle tedavi edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 12:22 Güncelleme: 03.09.2024 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaçak sünnet faciasında yamayla tedavi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sünnet sırasında penisinin derisi yanlışlıkla kesilen 4 yaşındaki çocuk, Kayseri Şehir Hastanesi'nde cildinden yapılan yamayla tedavi edildi.

        AA'da yer alan habere göre ailesiyle Niğde'de yaşayan 4 yaşındaki çocuğun sünnet sırasında yanlışlıkla penis derisi tamamen kesildi. Bunun üzerine çocuk, ailesi tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

        Burada kasığından alınan deri, penisine yama yapılan çocuğun hastanedeki tedavisi sürüyor. Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler, çocuğun, "merdiven altı" diye tabir edilen bir yerde, hekimin bulunmadığı ortamda sünnet edildiğini söyledi.

        DERİSİ TAMAMEN KESİLMİŞTİ

        Sünnet sırasında penis derisinin tamamının kesildiğini tespit ettiklerini belirten Dörterler, şunları anlattı: "Hastamız, ileri merkez olduğu için buraya sevk edildi. Hastanın ciddi bir problemi vardı. Biz tedavilerini yaptıktan sonra ameliyata aldık. Sünnet derisi tamamen köküne kadar kesilmişti, yanlış sünnetten dolayı. Bu, çocuk için ciddi bir sorun olacaktı. Çocuğun kasık bölgesinden cilt alarak yani kabaca ciltten yama yaparak operasyonu gerçekleştirdik, gayet başarılı geçti. Cilt greftimiz tuttu."

        "SÜNNET, CERRAHİ BİR İŞLEMDİR"

        Her çocuğun bu kadar şanslı olmayabileceğine dikkati çeken Dörterler, "Daha ciddi problemler görüyoruz, sık sık bunlara da rastlıyoruz. Ailelere önerim, sünneti cerrahlar tarafından hastane koşullarında, ameliyathanede yaptırmaları. Toplum olarak sünnetin bir cerrahi işlem olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Henüz bu bilinç düzeyi oluşmadı. Tekrar tekrar söylüyorum, bizim başımıza gelmez demeyin. Bir kez olur ve çocuğun hayatı kararır. Herkes bu çocuk kadar şanslı olmayabilir." diye konuştu.

        Kaçak sünnet hayatını kararttı: Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara’ya geliyor
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara’ya geliyor
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Osimhen çılgınlığı!
        Osimhen çılgınlığı!
        Flake Türkiye'ye veda etti
        Flake Türkiye'ye veda etti
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        İstanbul'da lüks sitede tekel bayi cinayeti: Komşusuna kurşun yağdırdı
        İstanbul'da lüks sitede tekel bayi cinayeti: Komşusuna kurşun yağdırdı
        Fenerbahçe'den yeni teklif
        Fenerbahçe'den yeni teklif
        Teğmen gururu
        Teğmen gururu
        Tılsımlı tablet toprak altından çıkarıldı!
        Tılsımlı tablet toprak altından çıkarıldı!
        Pazarı elektrikliler kurtardı
        Pazarı elektrikliler kurtardı
        Joao Mario'nun geliş saati belli oldu
        Joao Mario'nun geliş saati belli oldu
        Türkiye zenginler liginde!
        Türkiye zenginler liginde!
        Fransa'ya demir attılar
        Fransa'ya demir attılar
        MİT'ten MOSSAD'ın kasasına operasyon
        MİT'ten MOSSAD'ın kasasına operasyon
        Everest gerçekten dünyanın en yüksek dağı mı?
        Everest gerçekten dünyanın en yüksek dağı mı?
        Putin ilk kez UCM üyesi bir ülkede
        Putin ilk kez UCM üyesi bir ülkede
        Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da!
        Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da!
        Eşine küsen adam 4 gündür kaldığı otomobilinde ölü bulundu
        Eşine küsen adam 4 gündür kaldığı otomobilinde ölü bulundu
        Volkswagen tarihinde ilk kez Almanya'da fabrika kapatabilir
        Volkswagen tarihinde ilk kez Almanya'da fabrika kapatabilir
        Habertürk Anasayfa