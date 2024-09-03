Eylül ayı için tavan kira zam oranı belli oldu - Emlak Haberleri

Eylül ayı için tavan kira zam oranı belli oldu - Emlak Haberleri

REKLAM advertisement1

Ağustos ayına dair enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Böylece 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenen kirada tava zam oranı 64,91 olarak ortaya çıktı.

Konut kiralarında 2 yıldır uygulanan kirada yüzde 25'lik tavan zam uygulaması temmuz ayında sona ermişti. Tavan zam oranı temmuzda yüzde 65,07, ağustosta ise yüzde 65,93 olmuştu.

Hem konutlarda hem iş yerlerinde eylül ayında tavan 64,91 olarak uygulanabilecek.