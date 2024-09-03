NİGÂR HANIM

Türk edebiyatının belki de en ünlü kadın şairlerinden biri Nigâr Hanım'dır desek abartmış olmayız. Osmanlı Devleti'nin son döneminde esen batılılaşma rüzgârından nasibini alan Nigâr Hanım, Fransız mekteplerinde aldığı eğitimi Türkçe şiirler yazarak değerlendirmeyi tercih etti. Macar Aıllı Osman Paşa'nın kızı olmasının da şansıyla dönemin en fazla yabancı dil bile kadın şairi ünvanıyla anıldı. Ayrıca, Nigâr Hanım da tıpkı Fatma Aliye Hanım gibi dönemin kadın hareketiyle ilgili kalem oynatan öncü kadınlardan biriydi.