Son dakika haberi Galatasaray, Ismail Jakobs transferinin maliyetini KAP'a bildirdi!

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Galatasaray, bugün İstanbul'a getirdiği Ismail Jakobs'u kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Sarı-kırmızılılar, Monaco'ya 1 milyon euro kiralama bedeli, Jakobs'a ise 2.1 milyon euro yıllık ücret ödeneceğini duyurdu.

25 yaşındaki Senegalli sol bekin zorunlu satın alma bedelinin ise 8 milyon euro olduğu açıklandı.

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcu Ismail Joshua Jakobs ve kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2024-2025 sezonu için zorunlu satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcunun kulübüne net 1.000.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2024-2025 futbol sezonu için net 2.100.000 euro garanti ücret ödenecektir. Buna ek olarak futbolcunun zorunlu satın alma bedeli 8.000.000 euro'dur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."