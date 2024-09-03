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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yatırımı bilmeyen yoksullar borsayı terk ediyor kazanan zenginlerin sayısı ise artıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Yatırımı bilmeyen yoksullar borsayı terk ediyor kazanan zenginlerin sayısı ise artıyor

        Yılbaşından bu yana yüzde 40 değer kazanan Borsa İstanbul'da hisse seçimini doğru yapan zenginler yüzde 47,3 kazançla 8 aylık enflasyonun üstünde gelir elde etti. Fakirler ise kulaktan dolma bilgilerle spekülatif hisselere yatırım yapınca hem yüzde 7'den yüzde 27'ye kadar kayıpla karşılaştı hem de borsayı terketmek zorunda kaldı. Borsada 10 milyon liradan fazla yatırımı olan kişi ve şirketlerin yatırım değeri 3,1 trilyon liradan 4,9 trilyon liraya çıktı. Bu tutarın 2,2 trilyonu yabancılara ait. 10 milyon üstü yatırımcıların sayısı da 5 bin 202 artarak 20 bin 573 oldu. Sayıları 3 milyon 700 binden 3 milyona inen 100 lira ile 5 bin lira arasında yatırımı olanlar ise 1,3 milyar liralık kayba uğradı.

        Giriş: 03.09.2024 - 08:00 Güncelleme: 03.09.2024 - 08:00
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        Zenginin borsası
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        Borsa İstanbul ile pandemi döneminde tanışan vatandaş acemisi olduğu bu alanda kulaktan dolma yanlış bilgi ile yaptığı yatırımı zarar ile kapattı. Borsada yatırımcı sayısı bir yandan pandemi ve paralelinde mevduat faizinin enflasyona göre düşük olması diğer yandan artan halka arzlar ile birlikte 1,5 milyondan hızla 8,5 milyona çıktı. Geçen yıl ise bu sayı Ekim ayının ardından ise hem hisse seçimlerinin yanlış olması hem azalan halka arzlar ile 7,5 milyon indi. Son rakamlara göre borsada 7,5 milyon kişi ve kurumun 5,9 trilyon liralık hisse varlığı bulunuyor. Peki bu süreçte kim nereye ne kadar yatırım yaptı? Kim kazandı kim kaybetti? Bunun için Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun rakamlarına bakmak yeterli.

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        PARASI EN AZ OLAN EN ÇOK KAYBETTİ

        Kurum hem yatırımcı sayılarını hem portföy değerine göre yatırımcı sayılarını gruplayarak yayınlıyor. İşte bu tablolar üzerinde çalışma yapınca gerçek de tüm çıplaklığı ile ortaya çıkıyor. Öncelikle küçük yatırımcının sosyal medyada şikayet ettiği gibi borsada herkesin kaybetmediği görülüyor. Kaybeden ise sadece yine sosyal medya üstatlarının sözüyle kulaktan dolma bilgilerle yatırım yapan parası itibariyle en küçük yatırımcı. Rakamlara bakalım.

        ZENGİNİN PORTFÖYÜ 1.8 TRİLYON LİRA ARTTI

        Yılbaşından bu yana yüzde 40 değer kazanan Borsa İstanbul'da hisse seçimini doğru yapan zenginler yüzde 47,3 kazançla 8 aylık enflasyonun bayağı üstünde gelir elde etti. Borsada 10 milyon liradan fazla yatırımı olan kişi ve şirketlerin yatırım değeri 3,1 trilyon liradan 4,9 trilyon liraya çıktı. Bu tutarın 2,2 trilyonu yabancılara ait. Bu sürede 10 milyon üstü yatırımcıların sayısı da 5 bin 202 artarak 20 bin 573 oldu.

        Parası 5 ile 10 milyon lira arasında olanlar da 8 ayda yüzde 38 kazandı ve varlıkları 115 milyardan 159 milyara çıktı.. 1 milyondan 5 milyona kadar hisse portföyü bulananlar da yüzde 32 kazanç sağlamış durumda. Bu grupların hepsi enflasyonu yendi. 1 milyon ve üstü hisse senedine sahip varlıklıların sayısı da 60 bin kişi arttı. Rakamı 500 bine indirirsek kazancın yine fena olmadığını ve yatırımcı sayısının da 48 bin daha arttığını görürüz.

        ORTA DİREK İSE ENFLASYONA YENİLDİ

        Yatırımı 10 bin ile 250 bin lira arasında olanların kazançları enflasyonun altında kalmış olmasına rağmen sayıları azalmamış. Portföy değeri açısından en kalabalık yatırımcı grubu ise maalesef önemli kayba uğramış durumda. Yoksul diyebileceğimiz bu kesim kulaktan dolma bilgilerle spekülatif hisselere yatırım yapınca hem yüzde 7'den yüzde 27'ye kadar kayıpla karşılaştı hem de borsayı terk etmek zorunda kaldı. Sayıları 3 milyon 700 binden 3 milyona inen 100 lira ile 5 bin lira arasında yatırımı olanlar 8 ayda 1,3 milyar liralık kayba uğradı.

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        #Borsa İstanbul
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