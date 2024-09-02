Victor Osimhen transferini bitiren Galatasaray'da flaş bir de ayrılık yaşandı.

Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz devi Benfica'ya transfer oldu.

25 yaşındaki milli futbolcu, sağlık kontrolleri ve resmi imza için A Milli Takım kampından ayrılarak Lizbon'a doğru yola çıktı.

Kerem Aktürkoğlu transferinin mali detayları da ortaya çıktı. Benfica ve Galatasaray, 12 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında her konuda anlaşmaya vardı.

Juventus forması giyen 32 yaşındaki yıldız ismin güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası alternatifini de belirledi. Sarı-kırmızılılar, Sırp kanat oyuncusu Filip Kostic'i kadrosuna katmak için resmi temaslara başladı.

ARIAS SÜRPRİZİ!

Öte yandan Galatasaray'da Ziyech'in de ayrılma ihtimali bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Faslı yıldızın takımdan ayrılması halinde Kolombiyalı Jhon Arias'ı kadrosuna katabilir.

Sarı-kırmızılı yöneticilerin 26 yaşındaki Arias için kulübü Fluminense ile bonservis pazarlığına oturduğu öğrenildi.

PİYASA DEĞERİ 14 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Arias'ın Fluminense ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

2021 yılından bu yana Fluminense forması giyen Arias, Brezilya temsilcisinde çıktığı 179 maçta 38 gol attı ve 41 asist yaptı.