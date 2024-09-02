Spor yazarları Beşiktaş'ın Sivasspor galibiyetini değerlendirdi: Kazanan haklıdır!
Spor yazarları, Beşiktaş'ın Sivasspor karşısındaki 2-0'lık galibiyetini değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...
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"REKABETÇİ BİR BEŞİKTAŞ YARATTI"
UĞUR MELEKE: "Beşiktaş bu sezon altıncı resmi maçından da istediğini alarak çıktı. Altıncı resmi maçında da ilk 45’te gol attı... Maç başına 3 buçuk gol gibi yüksek bir skor ortalaması yakaladı. Van Bronckhorst rekabetçi bir kadro yarattı. Dikkat ederseniz kimse kolay sakatlanmıyor artık Beşiktaş’ta. Çünkü sakatlanırsanız formayı kaybedersiniz bu kaliteli kadro içinde. Bir başka dikkat çekici detay da 3 ya da 5 dakika, herkesin aldığı sürenin kıymetini bilmesi. Giovanni van Bronckhorst sahada beş dakika fırsatın bile zor bulunduğu, o yüzden de değerinin bilindiği bir Beşiktaş yarattı bu sene." [Hürriyet]
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"İKRAMİYESİNİ ALDI"
SİNAN VARDAR: "Rakip sahada en çok pas yapan takım Beşiktaş, özellikle Svensson kendini, haddini biliyor. Hiç hata yapmadan oynuyor, ben de gösterdiği mücadeleye bayılıyorum. Muçi ilk 11'de başlamasına rağmen kalitesini ortaya koyamadı. Fakat Gedson için ayrı bir başlık açmak lazım. Bu sezon Süper Lig'de şimdiye kadar ikili mücadele kazanan ve top kapan oyuncusu. Aynı zamanda Rafa ile birlikte en çok şut çeken iki isimden birisi. Bu maçta da oyunun sonlarına doğru golü de atarak bu mücadelesinin ikramiyesini aldı." [Fotomaç]
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"KUSURSUZ PERİYOT"
OĞZUHAN GENÇ: Beşiktaş, Galatasaray karşısında alınan tarihi Süper Kupa zaferiyle girdiği sezonda Süper Lig'de de 10 sezon sonra 3'te 3 yaparak başladı. Avrupa Ligi'ne kalma yolunda da hata yapmadı. Giovanni van Bronckhorst'un ilk periyodu kusursuz geçti. Şimdi milli arada biraz nefes alma zamanı. [Habertürk]
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"KAZANAN HAKLIDIR"
BİLAL MEŞE: "Rafa Silva’dan çok şeyler bekledik, ancak sıkı markajda kaldı, ya faullerle durduruldu, ya da istediği pasları alamadı, 90’da da yerini Emirhan’a bıraktı. Kartal’ın yeni bir golcüsü daha var; Gedson Fernandes. Maşallah nazar değmesin. Arı gibi, bal da yapıyor. 89’da müthiş bir gol attı, olası puan kaybına da set çekti. Avrupa’da yoluna devam eden Kartal, iç hatlarda tam gaz, firesiz... Keyif aldık mı? Ehhh biraz... İyi oynayana değil, gol atana üç puan veriyorlar... Kazanan her zaman haklıdır" [Milliyet]
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"GÖREVİNİ İYİ YAPTI"
TURGAY DEMİR: "Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, Sivasspor Beşiktaş'ı şu ana kadar izlediklerim arasında en çok zorlayan takım oldu. Beşiktaş oyuna bildik tarzıyla başladı, önde bastı, golü aradı. Sol kanatta Muçi, Sağda Rashica, ortada Rafa nasıl olur diye merak ediyorduk, Van Bronckhorst da merak etmiş olacak ki, denedi. Şahsan bu üçlünün daha iyi olmasını beklerdim ama Muçi de biraz eksik kaldı. Rashica ise "Bu kanatta benden daha iyi bir olmalı" mesajı vermeye devam etti! Rafa bildiğimiz gibi, oyunun yönünü de, temposunu da istediği gibi ayarladı ve sağım, solum sobe dedi. Immobile penaltıdan attığı gol dışında net pozisyona giremese de önde top tutma, etrafını donatma görevini iyi yaptı." [Fotomaç]
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"HAYAL ETTİĞİ GİBİ BAŞLADI"
ALİ GÜLTİKEN: "Beşiktaş sezona o kadar etkili başladı ki her maçta bulduğu pozisyon ve gollerle yoluna devam ediyor. Dikkat çekici bir şey var, her maçta mutlaka 2 ve üstü gol atıyor. Bu da takım verimliliğini gösteriyor. Bu maçta oyun dışında Muçi'nin solda başlamış olması rekabet açısından önemliydi. Stoperde Uduokhai'nin de sorunsuz ilk maçını oynamış olması Beşiktaş adına güzel bir gelişme oldu. Sezon Beşiktaş açısından hayal ettiği şekilde başladı, doludizgin devam ediyor." [Sabah]
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"SOL KANAT EKSİKLİĞİ VAR"
AHMET ÇAKAR: "Beşiktaş, çok net bir gol pozisyonu bulmadığı maçı kazanmayı başardı. Zaman zaman iyi ve tempolu oynasalar da çoğu zaman panikle tempoyu birbirine karıştırdılar. Ama hâlâ ciddi anlamda sol kanat oyuncusu eksiği var. Bu eksiklik nedeniyle, oyunu sürekli sağ tarafa yıkıyorlar ya da göbekten delerek oynamak istiyorlar. Ama lig maratonu öyle bir yarış ki, iyi oynamasan da gol pozisyonu bulmasan da attığın ikinci gol çok net bir defans hatası da olsa kazanmak önemli." [Sabah]
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"SEZONUN SÜRPRİZ GOLCÜSÜ"
GÜNTEKİN ONAY: "Giovanni Van Bronckhorst’un öğrencileri çok iyi alan daraltıyor ve takım boyu kısa. Ayrıca Jonas Svensson’u ekstra bir orta saha gibi merkeze çekiyor. Gedson Fernandes’in ise sürekli rakip savunma arasına ve arkasına koşu yapmasını istiyor. Sezonun sürpriz golcüsü, ikinci golü de klas bir aşırtmayla buldu. Gedson Fernandes görünen o ki bu sezon bu anlayışta çok gol atacak. Şimdiden bu sayı 6 maçta 4 gol oldu. Bu maçta Beşiktaş yorgundu ve bu yorgunluk özellikle de ikinci devre kendini fazlasıyla gösterdi." [Hürriyet]
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