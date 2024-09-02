Victor Osimhen Galatasaray'da!

Transfer döneminin bitmesine kısa süre kala atağa kalkan Galatasaray, Napoli'nin golcüsü Victor Osimhen'i kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki oyuncunun 1 yıl kiralanması konusunda İtalyan ekibi ile her konuda anlaşmaya vardı.

Galatasaray Kulübü, Osimhen transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) da bildirdi.

İşte o açıklama:

"Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen’in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SSCN Napoli SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Osimhen'in kısa süre içinde İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Galatasaray ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Osimhen transferini duyurdu... Sarı-kırmızılıların X hesabından 'alev' emojisi ve Nijerya bayrağı paylaştı.

Galatasaray'ın paylaşımıyla birlikte Osimhen'in menajeri George Gardi de Instagram hesabından dikkat çeken bir fotoğraf paylaştı. Gardi, Osimhen ve İbrahim Hatipoğlu ile birlikte Nijeryalı oyuncuyu taşıyan uçağın önünden çektirdikleri fotoğrafı paylaştı ve paylaşımına 'uçak' ve Türk bayrağı emojisi ekledi.

YAKLAŞIK 10 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Osimhen için Napoli'ye herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek olan Galatasaray'ın, buna karşın yıldız ismin 11 milyon euroluk yıllık ücretinin büyük bir kısmını ödeyeceği öğrenildi.

2020 yılından bu yana Napoli forması giyen Victor Osimhen, İtalyan ekibinde çıktığı 133 maçta 76 gol attı ve 18 asist yaptı.

Osimhen, Napoli'de teknik direktör Antonio Conte tarafından kadro dışı bırakılmıştı.