Beşiktaş, Joao Mario'yu kadrosuna katıyor!

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Süper Lig'de sezona 3'te 3 ile başlayan Beşiktaş, transferde de gaza bastı. Kadrosuna bir kanat takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlılar, aradığı ismi Portekiz'de buldu.

Beşiktaş, Joao Mario transferinde mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş ile Benfica arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlanırken, son bir pürüz çıkmadığı takdirde Beşiktaş'ın kanat takviyesi Joao Mario olacak.

Oyuncunun kısa süre içinde İstanbul'a getirilmesi ve Avrupa Ligi listesine dahil edilmesi planlanıyor.

ORTA SAHA VE KANATTA GÖREV YAPABİLİYOR Beşiktaş'ın yeni transferi olması beklenen Joao Mario, asıl mevkisi merkez orta saha olmasına rapmen kanatlarda da görev yapabiliyor. Porto altyapısında yetişen 31 yaşındaki yıldız, kariyerinde Sporting, Vitoria Setubal, Inter, West Ham ve Benfica formalarını giydi. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Mario, bu sezon Portekiz Ligi'nde 2 maçta forma giydi. Joao Mario, Portekiz Milli Takımı'nın formasını da 56 kez giyerken, 3 gol kaydetti.