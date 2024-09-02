Amerikan askerinin başına çuval geçirdiler! 15 gözaltı

İzmir Limanı'na demirleyen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) savaş gemisinde görevli Amerikan askerinin başına, kentte vakit geçirdiği sırada bir grup tarafından çuval geçirildi. Olayla ilgili 15 kişi gözaltına alındı. O anlar kameralara yansıdı.

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15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde aralarında Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyelerinin de bulunduğu kalabalık bir grup, ABD askeri olduğunu fark ettikleri kişinin başına çuval geçirdi.

Çuval geçirilme anı kameralara yansıdı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı. Çuvalı geçirdiği belirtilen 15 kişi gözaltına alınırken, polisin başlattığı çalışma devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İzmir Valiliği, Konak ilçesinde Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyelerinin ABD vatandaşı sivil giyimli 2 askeri personele saldırıda bulunmasına ilişkin 15 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında TGB üyesi 2’si kadın, 13’ü erkek 15 kişilik grubun ABD vatandaşı 2 askeri personele fiziki saldırıda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“5 sivil giyimli ABD askerinin de uzaktan görerek dahil olduğu olaya emniyet güçlerimiz tarafından süratle müdahale edilmiştir. Olayı gerçekleştiren 15 şüpheli yakalanmış ve nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınmıştır.

Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır.”

ABD ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

ABD Ankara Büyükelçiliği'ndan yapılan açıklamada "USS Wasp’te görevli ABD’li askeri personelin bugün İzmir’de saldırıya maruz kaldığını ve şu an güvende olduğunu teyit ederiz. Olaya hızlı müdahale etmelerinden ve olayla ilgili soruşturma başlatmalarından dolayı Türk makamlarına teşekkür ederiz." denildi.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.