Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası tutuklandı
Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 13'üncü günde devam ediyor. Narin Güran'ın gözaltına alınan aynı zamanda küçük kızın yaşadığı kırsal Tavşantepe Mahallesi muhtarı da olan amcası S.G. 'Kasten öldürme' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı. Adalet Bakanı Tunç "Bu aşamada bizim bir şey söylememiz doğru olmaz. Anne ve babadan alınan kan örnekleri, amcanın arabasında bulunan örneklerle eşleşti ve bu doğrultuda tutuklama gerçekleşti. Asıl temennimiz Narin'in canlı olarak bulunması." dedi.
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 13'üncü gününde komandoların desteğiyle sürüyor.
ADALET BAKANI TUNÇ'TAN AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan beri kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran, “Dağ taş aranıyor ama maalesef bulamadılar. Anne ve babadan alınan kan örneği amcanın arabasındaki örnekle uyuştu. O neticede de tutuklama oldu. Asıl temenni canlı bulunması” dedi.
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2024 - 2025 Adli yıl açılış resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan beri kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran için, “Dağ taş aranıyor ama maalesef bulamadılar. Soruşturma ile ilgili yayın yasağı yapıldı. Soruşturmanın selameti açısından da orada çekim yapmak doğru değil. İfadeler alındı. Şüpheli görülen kişilerle ilgili birtakım ifadelerle ilgili tespitler yapıldı. Abisi incelendi, adli tıp inceledi. O izlerin kime ait olduğunun belli olmadığına dair bir karar verildi. Amcası alındı. Soruşturma devam ediyor bizim bir şey söylememiz doğru değil. Anne ve babadan alınan kan örneği amcanın arabasındaki örnekle uyuştu. O neticede de tutuklama oldu. Asıl temenni canlı bulunması” dedi.
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21 Ağustos'ta öğleden sonra kırsal Tavşantepe Mahallesi'ndeki Kur'an kursuna giden Narin Güran, çıkışta eve dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı.
Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğunu bildirdi.
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Bunun üzerine bölgeye Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
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Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı.
Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı.
Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.
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AĞABEYİ SERBEST BIRAKILDI
Soruşturma kapsamında Narin Güran'ın 18 yaşındaki ağabeyi E.G., kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakıldı.
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AMCASI TUTUKLANDI
Soruşturma sürerken, bu kez Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı S.G. gözaltına alındı.
S.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan S.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'Kasten öldürme' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.
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Komandolar da arazide ve mısır tarlalarında yaptıkları çalışmalarda buldukları elbise ve bez parçalarını delil olarak alıp, incelenmek üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderdi. Arama çalışmaları köye 2 kilometre mesafedeki sulama kanalına yakın noktada yoğunlaştırıldı. Çalışmalar kapsamında mahalledeki evlerde de arama yapıldı. 130 kişinin ifadesine başvuruldu.
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AMCA GÜRAN'IN AVUKATI: KAMUOYUNDAKİ BASKI NEDENİYLE TUTUKLANDI
Diyarbakır'da 13 gündür kayıp olan Narin Güran ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan amcası Salim Güran’ın, 'Kasten öldürme' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanması üzerine Salim Güran’ın avukatı Seda Toğrul, yazılı açıklamasında ortada Narin’e ait bir cesedin bulunmadığı halde 'Kasten öldürme' suçundan sevkinin hukuka aykırı olduğunu belirtti.
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"Müvekkilim Salim Güran’ın tutuklanmasına dayanak delil araçtaki DNA örneği ile WhatsApp yazışmalarını silmesi gerekçe gösterilmiştir. Bu tutuklanma için yeterli somut delil değildir. Yeğenin amcasının arabasına binmesi olağan bir durumdur. Kaldı ki DNA örneği materyalin cinsi ve bulunduğu yere göre 1 ay ile 6 ay kalabilmektedir. Kaldı ki Yargıtay 1. Ceza Dairesinin bu konuda emsal teşkil eden yerleşik içtihatları vardır. Ortada Narin’e ait bir ceset bulunmadığı halde kasten adam öldürmeden sevki hukuka aykırıdır. Müvekkilim masumdur. Bu maddi gerçek gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamasında muhakkak açığa çıkacaktır. Müvekkilim sosyal medya başta olmak üzere kamuoyundaki yoğun baskı nedeniyle tutuklanmıştır. Tutuklama kararına adli kontrol şartıyla serbest kalması yönünde itirazda bulunacağız. Masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı kapsamında bu açıklama zorunluluğu doğmuştur. Gizlilik kararı olması nedeni ile şimdilik bunu söyleyebiliriz" dedi.
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7 iz takip köpeğiyle 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı. Çalışmalara helikopterle havadan destek verildi.
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SON GÖRÜNTÜLERİ OKULUN GÜVENLİK KAMERASINDA
Ayrıca Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki güvenlik kamerası görüntülerinde, Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılıp tepe yolunu kullanarak, evine doğru gittiği yer aldı.
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Arama çalışmalarında 22 Ağustos’ta Güran ailesinin evine 3 kilometre mesafede, 28 Ağustos'ta ise 2 kilometre mesafede iki farklı çocuk terliği bulundu. Ancak her iki terliğin de ailesinin beyanıyla Narin Güran'a ait olmadığı belirlendi.
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Narin'i arama çalışmaları 13 gündür devam ediyor.
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NE OLMUŞTU?
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursuna giden Narin Güran, çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aradı.
Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğunu bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye Bağlar Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerinden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
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