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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Aysel Önder'den dünya ve paralimpik rekoru! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Aysel Önder'den dünya ve paralimpik rekoru!

        Milli para atlet Aysel Önder, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kadınlar 400 metre T20 sınıfında dünya ve paralimpik rekoru kırarak finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 21:53 Güncelleme: 02.09.2024 - 21:53
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        Aysel'den dünya ve paralimpik rekoru!
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        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında kadınlar 400 metre T20 sınıfında milli sporcu Aysel Önder, dünya ve paralimpik rekoru kırarak final bileti aldı.

        Stade de France'da düzenlenen atletizm müsabakalarında kadınlar 400 metre T20 sınıfında elemeler yapıldı.

        Milli sporcu Aysel, 54.96'lık derecesiyle birinci gelip yeni dünya ve paralimpik rekorunun sahibi olarak adını finale yazdırdı. Önceki dünya rekoru 55.07'yle Hindistan'dan Deephti Jeevanji'ye aitti. Paralimpik rekoru ise 55.18'le ABD'li Breanna Clark'ındı.

        Aysel Önder'in final müsabakası yarın TSİ 20.08'te başlayacak.

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