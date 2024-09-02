Maccabi Tel Aviv futbolcusundan Beşiktaş açıklaması

İsrail basınından Walla, İstanbul'da oynanması beklenen mücadelenin tarafsız sahada oynatılacağını iddia etmişti.

Bu iddiaların ardından siyah-beyazlı yönetim sert açıklamalarda bulunurken Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, "Maccabi Tel Aviv maçı burada oynanacak. En azından fisktürde öyle. Devlet büyüklerimiz her türlü güvenliği alacaktır. UEFA da zaten algoritmaya bile almadı bu durumla ilgili. Sanıyorum UEFA'da devletimize, milletimize güveniyor." ifadelerini kullandı.

"ÇOK ÇEKİNİYORLARSA TURNUVADAN ÇEKİLSİNLER!"

Öte yandan Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel de konuyla ilgili, "İsrail basın yoluyla lobi çalışmalarına başladı. Öyle pabucu bırakmayacağız. Onların hayal ettiği gibi öyle basketbol maçlarındaki gibi tarafsız sahada oynamak söz konusu değil. Pazartesiden itibaren UEFA nezdinde çalışmalara başlayacağız. Kabul edeceğimiz bir şey değil. Çok çekiniyorlarsa İstanbul'a gelmemek yerine turnuvadan çekilsinler."

REKLAM

Maccabi Tel Aviv futbolcusu Osher Davida, Antalyaspor formasıyla yaptığı gol sevincinde İsrail'in Filistin işgalini destekleyen mesaj verdiği gerekçesiyle Akdeniz ekibiyle sözleşmesi feshedilen ve Maccabi Tel Aviv forması giyen Sagiv Jehezkel ile maçın İstanbul'da oynanmasıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi.