İspanya'da gündem Arda Güler: Tavrı dikkat çekti!
La Liga'nın dördüncü haftasında Real Madrid sahasında Real Betis'i 2-0 ile geçti. Mücadelede Arda Güler'in süre almaması gündem oldu. Genç yıldızın mücadelenin son düdüğüyle birlikte oldukça mutsuz bir tavırla direkt soyunma odasının yolunu tutması İspanya'da dikkat çekti. Eflatun-beyazlıların taraftarı Arda Güler'e sahip çıktı ve sosyal medyada futbolcunun takımdaki geleceği için duydukları endişeyi dile getirdi. İşte detaylar...
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La Liga'nın 4. haftasında Real Madrid, sahasında Real Betis'i Ktlian Mbappe'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.
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Karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlayan Arda Güler'in ise mücadelenin son düdüğüyle birlikte oldukça mutsuz bir tavırla direkt soyunma odasının yolunu tutması İspanya'da gündem oldu.
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Arda Güler'in yerine maça Dani Ceballos ile başlayan Carlo Ancelotti'ye Real Madrid taraftarları sosyal medyada tepki gösterdi.
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Taraftarlar, milli futbolcunun karşılaşmada hiç süre almamasını eleştirirken futbolcunun takıma küstürülmesinden duydukları endişeyi dile getirdi.
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İspanyol gazeteleri, Real Madrid'in son olarak sahasında oynadığı ve Real Betis'e karşı 2-0 kazandığı maçın bitiş düdüğüyle birlikte Arda Güler'in hemen soyunma odasına girmesine dikkati çekti.
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"ANCELOTTI İÇİN İLK 11 OYUNCUSU DEĞİL"
As gazetesi "Arda Güler için iyi bir dönem değil" değerlendirmesinde bulunarak, "Real Madridli futbolcu sezon başında arka planda kalıyor. Türk futbolcu, şimdiye kadarki maçlarda dakika aldığı zamanlarda iyi bir performans göstermesine rağmen Carlo Ancelotti için tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu değil. Hatta her zaman yedekten girenler arasında da yok. Real Betis maçına hiçbir katkısı olmadı" diye yazdı.
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İtalyan teknik adamın, Real Betis maçında yedeklerden Brahim Diaz, Endrick, Luka Modric ve Fran Garcia'yı sahaya sürdüğünü hatırlatan İspanyol gazetesi, "Türk futbolcu, hakemin son düdüğüyle birlikte galibiyeti takım arkadaşlarıyla kutlamak için sahada bile kalmadı. Diğer yedek futbolcular takım arkadaşlarını kutlarken, o ciddi bir yüz ifadesiyle soyunma odasına gitti. Bu görüntü, Bernabeu'da gözden kaçmadı." yorumunu yaptı.
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El Mundo gazetesi ise "Ancelotti, Camavinga ve Bellingham'ın sakatlıklarından sonra Modric ve Arda Güler'i denedi ama ikisi de İtalyan teknik adamı ikna edemedi. Real Madrid Teknik Direktörü, Toni Kroos'un yerini alabilecek, takımının akışını sağlamada kilit olacak doğal bir alternatifi henüz bulamadı." diye yazdı.
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"FORMÜL TUTMADI"
El Mundo Deportivo da "Bellingham'ın yerini dolduracak oyuncu Ancelotti'nin kabusu oldu." ifadesini kullanarak, "Bellingham'ın sakatlığından sonra Ancelotti, Valverde ve Tchouameni'nin yanında ilk olarak Arda Güler'i denedi ama bu formül tutmadı. İtalyan teknik adam, Las Palmas maçında Türk futbolcuyu Modric ile değiştirdi ama bu da Real Madrid'e iyi gelmedi. Betis karşısında ise Ceballos'u seçti ama o da bu fırsatı değerlendiremedi." görüşünü savundu.
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Arda Güler ligin 2. haftasındaki Real Valladolid maçında ilk 11'de sahaya çıkmış ve 70 dakika oyunda kalmıştı.
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Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 4 maça çıktı.
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19 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda toplam 100 dakika şans bulurken gol ya da asist katkısı üretemedi.
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