Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen İstanbul'a geldi!

Galatasaray transferde bombayı patlattı... Sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen'i renklerine bağladı.

Fotoğraf: İHA

Serie A ekibi Napoli'den 1 sezonluğuna kiralanan 25 yaşındaki yıldız forvet, İtalya'dan kalkan özel uçakla gece saat 03.20 sularında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.

Osimhen'i Atatürk Havalimanı'nda çok sayıda Galatasaray taraftarı marş ve tezahüratlarla karşıladı. Burada sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektiren Osimhen, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu ve Futbol Direktörü Cenk Ergün'le birlikte özel araçla alandan ayrıldı.

"ONLAR İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Fotoğraf: İHA

Buraya geldiği için iyi hissettiğini belirten Oshimen, "Atmosfer harika. Dünyanın en iyi taraftarları burada. Burada olmak güzel. Çok heyecanlıyım. Stadyumda taraftarları görmek için sabırsızlanıyorum. Onlar için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

Dries Mertens ile beraber oynayacağı hatırlatılan Nijeryalı oyuncu, "Mertens, müthiş birisi. Bana çok yardımcı olmuştu. Kendisiyle gelmeden önce konuştum. Onunla oynamak içi sabırsızlanıyorum. Diğer takım arkadaşlarımla da oynayacağım için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

AA'nın haberine göre; Osimhen, geçen sezon İtalyan ekibi Napoli ile çıktığı 32 maçta 17 gol kaydetti. Yıldız futbolcunun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Galatasaray ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

G.SARAY, KAP'A BİLDİRDİ!

Galatasaray Kulübü, Osimhen transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) da bildirdi.

İşte o açıklama:

"Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen’in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SSCN Napoli SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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G.SARAY SOSYAL MEDYADA ATEŞİ YAKTI!

Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Osimhen transferini duyurdu... Sarı-kırmızılıların X hesabından 'alev' emojisi ve Nijerya bayrağı paylaştı.