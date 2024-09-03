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        Haberler Yaşam Yanlış biliyor olabilirsiniz! Dünyanın en yüksek dağı olarak bilinen Everest dağı gerçekten öyle mi?

        Everest ünvanını kaybedebilir! Dünyanın en yüksek dağı olarak bilinen Everest dağı gerçekten öyle mi?

        Everest Dağı, uzun yıllardır dünyanın en yüksek zirvesi olarak kabul ediliyor, ancak bu bilgi gerçekten doğru mu? Dünyanın dört bir yanından birbirinden farklı dağlardan biri Everest'in elinden "dünyanın en yüksek dağı" ünvanını alabilir! İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 08:00 Güncelleme: 03.09.2024 - 08:20
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        • 1

          Everest Dağı, dünyanın en yüksek noktası olarak bilinir, ancak son yıllarda yapılan ölçümler ve araştırmalar, bu yaygın bilgiyi tartışmaya açtı. Acaba Everest gerçekten dünyanın en yüksek dağı mı, yoksa başka bir zirve bu unvanı hak ediyor mu?

        • 2

          EN YÜKSEK RAKIMA SAHİP DAĞ

          Everest Dağı en iyi şekilde dünyanın en yüksek dağı olarak tanımlanır. Başka bir deyişle, deniz seviyesinden yaklaşık 8,850 metre yüksekliğiyle en yüksek rakıma sahiptir.

        • 3

          CHIMBORAZO DAĞI: EN YÜKSEK ZİRVE

          Ancak diğer dağlar, deniz seviyesinden başka noktalardan ölçüldüğünde en yüksek olma iddiasında bulunmuştur. Örneğin Ekvador'daki Chimborazo, Dünya'nın merkezinden ölçüldüğünde en yüksek zirve olarak gösterilmiştir.

        • 4

          Yüksekliği 6.000 metreden fazla olan bu zirve Everest'in gerisinde kalmaktadır. Ancak Chimborazo, Dünya'nın şişkinleştiği Ekvator'un yakınında yer almaktadır, bu da Dünya'nın merkezinden Everest'ten yaklaşık 2.070 metre daha uzakta olduğu anlamına gelir

        • 5

          MERKEZDEN 6 BİN KİLOMETRE UZAKTA!

          Sonuç olarak Chimborazo, Dünya'nın merkezinden yaklaşık 6.400 kilometre yüksekliğe ulaşmaktadır.

        • 6

          EVERESTTEN ÇOK DAHA UZUN: MAUNA KEA

          Tabandan zirveye doğru ölçüldüğünde, okyanusun dibinden çıkan Hawaii'deki Mauna Kea, yaklaşık 10.210 metre ile Everest'ten çok daha uzundur. Deniz seviyesinden ölçüldüğünde, Mauna Kea sadece yaklaşık 4.200 metre ulaşır.

          Kaynak: Brittanica

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