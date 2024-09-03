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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Son dakika haberi Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da! - Galatasaray Haberleri

        Son dakika haberi Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da!

        Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer olduğunu duyurdu! Galatasaray'a 2020-21 sezonunda gelen Kerem Aktürkoğlu, üst üste kazanılan iki şampiyonlukta başrol oyuncularından biri olmuştu. 2022-23 sezonunun asist kralı olan 25 yaşındaki yıldız geçen sezon tüm kulvarlarda 52 maça çıkarken 15 gol attı; 8 golün de hazırlayıcısı oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 09:17 Güncelleme: 03.09.2024 - 09:33
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        Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da!
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        Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu dönemi sona erdi! Dün izin alarak Milli Takım kampından ayrılan ve Lizbon'a uçan 25 yaşındaki futbolcu resmen Portekiz ekibine transfer oldu.

        Benfica, Galatasaray'a Kerem Aktürkoğlu için 12 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

        Sarı-kırmızılılardan KAP'a yapılan açıklamada iki kulüp arasındaki anlaşmada sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesi bulunduğu da belirtildi.

        Galatasaray'a 2020-21 sezonunda gelen Kerem Aktürkoğlu, üst üste kazanılan iki şampiyonlukta başrol oyuncularından biri olmuştu.

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        2022-23 sezonunun asist kralı olan 25 yaşındaki yıldız geçen sezon tüm kulvarlarda 52 maça çıkarken 15 gol attı; 8 golün de hazırlayıcısı oldu.

        Galatasaray bu sezonun ilk maçında Beşiktaş'a 5-0 mağlup olurken Kerem Aktürkoğlu da bu müsabaka sonrasında kaptanlık görevinden alınmıştı.

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