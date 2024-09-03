Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da lüks sitede tekel bayi cinayeti: Komşusuna kurşun yağdırdı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da lüks sitede tekel bayi cinayeti: Komşusuna kurşun yağdırdı

        İstanbul Gaziosmanpaşa'daki bir sitede, tekel bayi işleten iki esnaf arasında başlayan husumet cinayetle bitti. Tekel bayi işleten iki çocuk babası 45 yaşındaki Hakan Çelik, komşusu tarafından 8 yerinden tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayetin ardından polis merkezine giderek teslim olan 40 yaşındaki İnan Erdem, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 11:02 Güncelleme: 03.09.2024 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da lüks sitede tekel bayi cinayeti: Komşusuna kurşun yağdırdı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Gaziosmanpaşa'da komşu iki esnaf arasındaki husumet cinayetle bitti.

        Olay, 1 Eylül Pazar günü Karayolları Mahallesi'nde bulunan sitede yaşandı.

        Sitede ikamet eden ve tekel bayisi işleten Hakan Çelik, saat 01.30 sıralarında dükkanını kapattıktan sonra, iş yerinin birkaç adım ilerisinde bir arkadaşıyla sohbet ediyordu. Bu sırada, aynı sitede eşi emlakçılık yapan bankacı İnan Erdem, yanlarına yaklaşarak Hakan Çelik ile önce tartıştı, ardından belinden çıkardığı ruhsatsız tabancayla Çelik'e doğru ateş açtı.

        Hakan Çelik (Fotoğrafta)

        Karnından ve omzundan 2'şer kez isabet alan Hakan Çelik, can havliyle arkasını döndüğü sırada, sırtından da 4 kurşun yedi. Erdem, ateş ettikten sonra silahıyla olay yerinden yürüyerek uzaklaştı.

        REKLAM

        Sitenin güvenlik yönetim merkezine 50 metre mesafede gerçekleşen olay sonrası ağır yaralı halde aynı katta bulunan tuvalete yönelen Hakan Çelik, ihbar üzerine gelen ambulansla Karayolları Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Esnaf Hakan Çelik, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Katil zanlısı İnan Erdem, daha sonra cinayette kullandığı silahla polis merkezine giderek teslim oldu. Erdem, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Saldırı anı, sitenin güvenlik kameralarına da yansıdı. Saldırı öncesi yürüyerek olay yerine gelen katil zanlısının, Çelik'in yanındaki arkadaşının engel olma çabasına rağmen ruhsatsız silahını belinden çıkararak bir anda ateş ettiği; olayın sonrasında yavaş adımlarla yürüyerek uzaklaştığı görüldü.

        ÖLDÜRMEDEN ÖNCE SELAM VERMİŞ

        İnan Erdem (Fotoğrafta)

        Site sakinlerince Erdem'in olay sırasında alkollü olduğu iddia edilirken, Hakan Çelik'in işletmesinin bulunduğu noktadaki 3 dükkanın da sahibi olduğu belirtildi. Olayın ardından site yönetiminden edinilen bilgiye göre; Çelik ve Erdem'in önceden tanışıklığı bulunan iki esnaf oldukları, Erdem'in site içindeki dükkanı, bir tekel bayi işletmesine kiralamasından sonra ikili arasında küslük yaşandığı öğrenildi.

        REKLAM

        Yönetimden, olay gecesi şüpheli İnan Erdem'in arkadaşıyla oturan Çelik'e yoldan geçerken selam verdiği, sonrasında kiracısı olan tekel bayisinde bir süre vakit geçirdiği, bu sırada esnaf Çelik'e saldıracağına yönelik iddialarda bulunduğu ve daha sonra evden silahını alarak saldırıyı gerçekleştirdiği bilgisi edinildi.

        Hayatını kaybeden Hakan Çelik ise dün Gazi Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından, Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        "BELİNDE GİZLEDİĞİ SİLAHI ÇIKARARAK 6-7 EL ATEŞ ETTİ"

        Site yönetimi sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Sayın site sakinlerimiz, 01.09.2024 tarihinde saat 01.34 sıralarında, yönetim katı otopark girişi köşe başı kaldırımında oturan ve bir site sakini ile sohbet eden site sakini tekel bayii işletmecisi Hakan Çelik ile yanına gelen ve yine site sakini olan bir kişi arasında kısa bir tartışma yaşanmıştır. Hakan Çelik'in sohbet ettiği site sakininin araya girip sakinleştirmeye çalışması esnasında, saat 01.36 sıralarında, site sakini olan şahıs yanında getirdiği ve belinde gizlediği ateşli silahı belinden çıkararak yakınında olan Hakan Çelik'e 6-7 el ateş etmek suretiyle vücudunun üst bölgesinden yaralamıştır" ifadelerine yer verildi.

        "2 DAKİKA İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİ"

        Açıklamanın devamında ise "Yaralama olayı 2 dakika içerisinde gerçekleşmiş olup kamera görüntüleri mevcuttur. Silah sesinin duyulması üzerine vardiya güvenlik amiri ve güvenlik personelleri saat 01.37'de olaya müdahale ederek yaralı site sakinimizi muhafaza altına almıştır. 112 acil aranmak suretiyle ambulans istenmiş, ambulans gecikince ve yaralı site sakinimizin kanamasının artığının görülmesi üzerine, yaralı site sakinimiz güvenlik devriye aracına alınarak Karayolları Gaziosmanpaşa Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, ambulansın sitemiz 3. kapı girişine gelmesi sonucu yaralı site sakinimiz ambulansa sevk edilerek Karayolları Gaziosmanpaşa Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek ilk müdahale yapılmıştır" denildi.

        "SUÇ UNSURU SİLAH İLE POLİS KARAKOLUNA TESLİM OLDU"

        Açıklamada, "Site sakinimiz Hakan Çelik'i silahla vuran site sakini kullandığı suç unsuru silah ile polis karakoluna teslim olmuştur. İlgili güvenlik kuvvetince ve olay yeri inceleme birimince olayla ilgili gerekli tahkikatlar yapılmış ve kamera kayıtları dâhil delil olabilecek bütün emareler kendilerine teslim edilmiştir. Site sakinimiz Hakan Çelik, ne yazık ki hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen vefat etmiştir" ifadeleri yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul gaziosmanpaşa
        #cinayet
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Osimhen çılgınlığı!
        Osimhen çılgınlığı!
        Pazarı elektrikliler kurtardı
        Pazarı elektrikliler kurtardı
        Joao Mario'nun geliş saati belli oldu
        Joao Mario'nun geliş saati belli oldu
        Türkiye zenginler liginde!
        Türkiye zenginler liginde!
        Everest gerçekten dünyanın en yüksek dağı mı?
        Everest gerçekten dünyanın en yüksek dağı mı?
        MİT'ten MOSSAD'ın kasasına operasyon
        MİT'ten MOSSAD'ın kasasına operasyon
        Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor
        Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor
        Fransa'ya demir attılar
        Fransa'ya demir attılar
        Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da!
        Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da!
        Putin ilk kez UCM üyesi bir ülkede
        Putin ilk kez UCM üyesi bir ülkede
        Volkswagen tarihinde ilk kez Almanya'da fabrika kapatabilir
        Volkswagen tarihinde ilk kez Almanya'da fabrika kapatabilir
        "İyi ki benimsin"
        "İyi ki benimsin"
        Eşine küsen adam 4 gündür kaldığı otomobilinde ölü bulundu
        Eşine küsen adam 4 gündür kaldığı otomobilinde ölü bulundu
        Türk edebiyatında ilkleri başaran ilk kadın yazar ve şairler
        Türk edebiyatında ilkleri başaran ilk kadın yazar ve şairler
        Kuşadası'nda kadın cinayeti! Eski eşini pompalı tüfekle öldürdü
        Kuşadası'nda kadın cinayeti! Eski eşini pompalı tüfekle öldürdü
        Zenginin borsası
        Zenginin borsası
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        Habertürk Anasayfa