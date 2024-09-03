Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara’ya geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi ne görüşecek?

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, ilk kez Türkiye'ye gelecek. Sisi'nin ziyareti 4 Eylül Çarşamba günü (yarın) gerçekleşecek.

ANKARA-KAHİRE HATTINDA YENİ DÖNEM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuğunu Beştepe'de resmi törenle karşılayacak. İki lider, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısına başkanlık edecek. Birçok alanda da anlaşmaya imza atılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mısır’ın başkenti Kahire'ye 14 Şubat 2024'te yaptığı ziyaretle, ilişkilerde yeni bir sayfa açıldı. Bu, 12 yıl sonra bir ilkti.

GÜNDEM GAZZE OLACAK

Sisi’nin iadeiziyaretinde başlıca gündem Gazze olacak. İsrail’in saldırılarının durdurulması, bölgede ateşkesin sağlanması ve Netanyahu hükümetinin yargılanması konusunda atılabilecek ortak adımlar görüşülecek. Filistin başta olmak üzere Libya, sudan, Somali gibi bölgesel meselelerde; kalıcı istikrar, barış ve huzurun tesisi iki yapılabilecekler ele alınacak.

REKLAM EKONOMİ, TİCARET, ENERJİ VE EĞİTİM MASAYA YATIRILACAK Mısır ve Türkiye arasındaki iş birliği, Gazze ile sınırlı kalmayacak. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısında ilişkilerin ekonomik boyutu da masaya yatırılacak. İki ülke arasında 10 milyar dolara ulaşan ticaret hacminde yeni hedef 15 milyar dolar. Bu hedefe ulaşmak için atılacak adımlar görüşülecek. LNG, yenilenebilir, madencilik başta olmak üzere enerjinin yanı sıra; sağlık, turizm ve savunma sanayiinde iş birliği gündemde olacak. Kahire’deki Yunus Emre Enstitüsü'nün 20 bin öğrencisi var. Her iki ülke de üniversiteler arası işbirliği, medya ve iletişim alanında çalışmaları artırıcı yöndeki çabalar da ele alınacak.

Mısır’daki havacılık fuarında sergilenmeye başlanan HÜRJET ile Türkiye'nin fuara katılımı, iki ülke arasındaki askeri ve diplomatik ilişkilerin güçlenmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ziyaretin, siyasi ve askeri alanlarda da bölgesel dengelere etki etmesi bekleniyor.