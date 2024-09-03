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        Haberler Dünya ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake Türkiye'ye veda etti | Dış Haberler

        ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake Türkiye'ye veda etti

        3 yıllık görev süresi dolan ve ülkesine dönen ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, elçiliğin sosyal medya hesabından paylaşılan video mesajla Türkiye'ye veda etti. İki ülke arasındaki güven ve karşılıklı saygıyı artırarak ikili ortaklığın güçlendirildiğini aktaran Flake, "F-16'ların satışı, Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya katılımı gibi konularda kritik bir ilerleme sağlayarak meselelerin üstesinden geldik." dedi. Konuşmasının sonunda duygusal anlar yaşayan Flake, "Bu muhteşem ülkenin insanlarını özleyeceğim. Buradan ayrılmak yuvamızı geride bırakıp gitmek gibi. Türkiye'de görev yapmaktan onur duydum" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 03.09.2024 - 11:22 Güncelleme: 03.09.2024 - 11:22
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        Flake Türkiye'ye veda etti
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        Türkiye'deki görev süresi sona eren ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, bir video mesaj paylaşarak Türkiye'ye veda etti.

        Büyükelçi Flake, elçiliğin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, 3 yıllık görev süresi boyunca Türk halkı ve Amerikan halkı arasındaki derin anlayış işbirliğini geliştirdiklerini söyledi.

        Türk makamlarıyla yaptıkları ortak projeleri ve eğitim konusundaki faaliyetleri anlatan Flake, Türkiye'nin sporseverler için harika bir ülke olduğunu ve muhteşem sporcularla tanıştığını kaydetti.

        İki ülke arasındaki güven ve karşılıklı saygıyı artırarak ikili ortaklığın güçlendirildiğini aktaran Flake, "F-16'ların satışı, Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya katılımı gibi konularda kritik bir ilerleme sağlayarak meselelerin üstesinden geldik." dedi.

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        Flake, Türkiye ile ABD'nin Ukrayna'ya verdiği "ortak desteğe" dikkati çekerek, "Küresel gıda güvenliğini güvence altına alan Karadeniz Tahıl Girişimi'nde üstlendiği rolden dolayı Türkiye'ye minnettarız." ifadesini kullandı.

        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı koordinasyonunda Ankara'da gerçekleşen esir takası konusuna da değinen Flake, iki ülkenin birlikte NATO'yı güçlendirdiğini söyledi.

        Flake, NATO'nun 2026'daki zirvesinin Türkiye'de düzenleneceğini hatırlattı.

        "TÜRKİYE'DE GÖREV YAPMAKTAN ONUR DUYDUM"

        Video mesajının sonunda duygulanan Flake, Türkiye'de görev yapmaktan onur duyduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

        "Kişisel bir not ;burada eşim Cheryl'i, ailemi ve beni çok sıcak bir şekilde karşıladınız. Yemekleri, deniz kenarındaki olağanüstü kentleri, Akdeniz'in, Ege'nin ve İstanbul Boğazı'nın sularında yüzmeyi, zengin tarihi, kültürü, UNESCO listesindeki alanları ve tabii ki hepsinden de önemlisi, bu muhteşem ülkenin insanlarını özleyeceğim.

        Buradan ayrılmak yuvamızı geride bırakıp gitmek gibi. Bu yüzden size ne kadar teşekkür etsem az. Türkiye'de görev yapmaktan onur duydum ve nereye gidersem gideyim yüreğimde taşıyacağım minnettarlık ve anılarla ayrılıyorum Türkiye'den. Hoşça kalın."

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        #ABD
        #Jeff Flake
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