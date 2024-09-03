Son dakika haberi Joao Mario'nun geliş saati belli oldu
Beşiktaş, Joao Mario'nun saat 17.50'de İstanbul'da olacağını açıkladı.
Beşiktaş uzun süredir uğraş verdiği kanat transferine kavuşuyor.
Siyah-beyazlılar, her konuda anlaşmaya vardığı Joao Mario'yu imza için bugün İstanbul'a getirecek.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Joao Mario, kulübümüzle transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geliyor. Mario’yu taşıyan uçak, bugün saat 17.50’de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde olacaktır" denildi.