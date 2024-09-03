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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Son dakika haberi Joao Mario'nun geliş saati belli oldu - Beşiktaş Haberleri

        Son dakika haberi Joao Mario'nun geliş saati belli oldu

        Beşiktaş, Joao Mario'nun saat 17.50'de İstanbul'da olacağını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 10:33 Güncelleme: 03.09.2024 - 10:55
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        Joao Mario'nun geliş saati belli oldu
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        Beşiktaş uzun süredir uğraş verdiği kanat transferine kavuşuyor.

        Siyah-beyazlılar, her konuda anlaşmaya vardığı Joao Mario'yu imza için bugün İstanbul'a getirecek.

        Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Joao Mario, kulübümüzle transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geliyor. Mario’yu taşıyan uçak, bugün saat 17.50’de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde olacaktır" denildi.

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