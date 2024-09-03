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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Son dakika haberi MİT'ten MOSSAD operasyonu: Türkiye'deki para ağını yöneten Liridon Rexhepi tutuklandı

        Son dakika haberi MİT'ten MOSSAD operasyonu: Türkiye'deki para ağını yöneten Liridon Rexhepi tutuklandı

        MİT'in çalışmalarıyla MOSSAD'ın Türkiye'deki para ağını yönettiği belirlenen ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesince gözaltına alınan Liridon Rexhepi tutuklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 08:59 Güncelleme: 03.09.2024 - 10:36
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        MİT'ten MOSSAD'ın kasasına operasyon
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        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), önemli bir operasyona imza attı.

        MİT çalışmalarıyla MOSSAD'ın Türkiye'deki para ağını yönettiği belirlenen ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesince gözaltına alınan Liridon Rexhepi tutuklandı.

        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Rexhepi'nin MOSSAD'ın Türkiye'deki para ağını yönettiği tespit edildi.

        TÜRKİYE'YE 25 AĞUSTOS'TA GİRİŞ YAPMIŞ

        İsrail İstihbarat Servisi'nin talimatı ile dron çekimi yapan ve Filistinli siyasiler aleyhinde psikolojik harekat faaliyeti yürüttüğü belirlenen Rexhepi'nin Suriye sahasına yönelik bilgi derleyen Türkiye'deki saha elemanlarına para aktardığı öğrenildi.

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        Rexhepi'nin hesaplarındaki şüpheli hareketler başta olmak üzere tüm hareketleri takip altına alınan ve Türkiye'deki saha elemanlarına Western Union üzerinden çok sayıda para transferi gerçekleştirdiği MİT tarafından belirlenen Rexhepi'nin faaliyetleri, Türkiye'ye 25 Ağustos'ta giriş yaptığı andan itibaren izlenmeye başlandı.

        MİT'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ile koordineli çalışmaları sonucu Rexhepi, 30 Ağustos'ta gözaltına alındı.

        Emniyetteki ifadesinde para transferlerini yaptığını kabul eden Rexhepi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        MOSSAD'IN PARA AĞI DEŞİFRE OLDU

        MİT'in yürüttüğü operasyonlar sonucu, MOSSAD’ın, Türkiye'deki sahadaki elamanlarına para aktarımını başta Kosova olmak üzere Doğu Avrupa ülkelerinden sağladığı tespit edildi.

        Yapılan para takibi sonucu Türkiye'deki saha elemanlarının, Kosova üzerinden gelen paraları Western Union ve kripto para yöntemiyle Suriye'deki alt kaynaklara aktarıldığı öğrenildi.

        Yapılan para takibi sonucunda Türkiye’deki saha elemanlarının, Kosova üzerinden gelen paraları Suriye’deki alt kaynaklarına aktardığı belirlendi.

        Türkiye’deki saha elemanlarının Suriye’deki kaynaklarına kripto para yöntemi ile ödeme yaptığı da tespit edildi.

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        #MİT
        #operasyon
        #Mossad
        #Son dakika haberler
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