Galatasaray'da Victor Osimhen çılgınlığı!
Galatasaray, Napoli'den Victor Osimhen'i kadrosuna katarak son yılların en büyük transfer bombasını patlattı. Güncel piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterilen Nijeryalı forvet, gece 03.20 sularında İstanbul'a gelirken, yıldız ismi karşılamaya yüzlerce sarı-kırmızılı taraftar akın etti. 3 Eylül Salı gecesi yaşananlar Türk futbol tarihine geçti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Roma'yı çalıştırdığı dönemde Osimhen hakkında sarf ettiği sözler de yeniden gündem oldu.
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Galatasaray, Türk futbol tarihine geçecek bir transfere imza atarak 100 milyon euro piyasa değerine sahip olan Victor Osimhen'i kadrosuna kattı.
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Napoli'den 1 yıllığına kiralanan Nijeryalı golcünün İstanbul'a ilk ayak bastığı anlar da çok konuşuldu.
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Osimhen'i taşıyan uçak, 3 Eylül Salı gecesi saat 03.20 sularında İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaparken, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.
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Havalimanına akın eden yüzlerce taraftar, meşaleler ve tezahüratlarla Osimhen'e sevgi gösterilerinde bulundu.
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25 yaşındaki golcü, taraftara üçlü çektirdikten sonra Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu ve Futbol Direktörü Cenk Ergün'le birlikte özel araçla alandan ayrıldı.
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MOURINHO'NUN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU!
Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Victor Osimhen için Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun geçmişte söylediği sözler ise yeniden gündem oldu. Osimhen'i Drogba'ya benzeten Portekizli çalıştırıcı, Nijeryalı golcü ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanmıştı.
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O dönem adı İngiliz ekipleriyle anılan Osimhen için Mourinho, "Osimhen, Drogba'ya benziyor ama Didier kendini hiç yere atmazdı." demişti.
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Portekizli hoca ayrıca bu konuya ilişkin, "İtalya'da buna göz yumuyorlar. İngiltere'ye giderse değişmek zorunda." demişti.
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Osimhen'i beğendiğini belirten Mourinho ayrıca, "Çok parası olan bir kulüpte olsaydım onu alırdım." şeklinde konuşmuştu.
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OSIMHEN: ÇOK HEYECANLIYIM
Galatasaray'ın yeni transferi Osimhen, ilk açıklamalarını havalimanında yaptı.
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Galatasaray'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Nijeryalı golcü, "Atmosfer harika. Dünyanın en iyi taraftarları burada. Burada olmak güzel. Çok heyecanlıyım. Stadyumda taraftarları göremek için sabırsızlanıyorum. Onlar için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.
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Dries Mertens ile beraber oynayacağı da hatırlatılan Osimhen, "Mertens, müthiş birisi. Bana çok yardımcı olmuştu. Kendisiyle gelmeden önce konuştum. Onunla oynamak için sabırsızlanıyorum. Diğer takım arkadaşlarımla da oynayacağım için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.
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Osimhen, geçen sezon İtalyan ekibi Napoli ile çıktığı 32 maçta 17 gol kaydetti.