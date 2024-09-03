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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'daki galericide kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        İstanbul'daki galericide kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı

        İstanbul Bayrampaşa'da, oto alım-satım ile nalbur işi yapan iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Cinayetle biten silahlı kavga anının görüntüleri ortaya çıktı.

        Giriş: 03.09.2024 - 12:27 Güncelleme: 03.09.2024 - 12:27
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        İstanbul'daki galericide kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı
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        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Bayrampaşa'nın Yıldırım Mahallesi'nde 29 Ağustos günü saat 19.00 sıralarında nalbur işi yapan Uğur Ç. (32) ve çalışanı Hüseyin K. (29), galeri işi yapan Ali Şen (34) ile iş ortağı (37) Ali Ç. ile buluştu.

        İddialara göre alacak-verecek meselesinden dolayı aralarında tartışma çıkan iki grup arasında tansiyon yükseldi.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Uğur Ç. ve çalışanı Hüseyin K. karşı taraftakilere ateş açtı. Açılan ateş sonucu Ali Şen hayatını kaybetti, iş ortağı Ali Ç. ise yaralandı. İki saldırgan olay yerinden kaçtı.

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        ALACAK-VERECEK BULUŞMASI

        Olayın ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 şüpheliyi Sultangazi'de operasyonla yakaladı. Şüphelilerin üzerinde bir adet silah ele geçirildi. Şüpheliler verdikleri ifadelerinde, aralarında alacak-verecek meselesinden dolayı tartışma yaşandığını, karşı tarafın kendilerine küfür ederek silah çektiklerini ve olayın bu yüzden gerçekleştiğini iddia etti.

        Şüpheli olay yerinden kaçarken karşı tarafın silahını da alarak kaçtığını söyledi. Yapılan incelemede şüpheliler üzerinde ele geçen silahın, öldürülen Ali Şen’e ait ruhsatlı tabanca olduğu belirlendi.

        GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

        Soruşturmada olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri elde edildi. Elde edilen görüntülerde, kalabalık bir şekilde galeride buluşan iki grup arasında yaşanan tartışmanın ardından silahlarla ateş açıldığı görülüyor.

        2 TUTUKLAMA

        Soruşturmanın ardından 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #İstanbul Bayrampaşa
        #galeri
        #cinayet
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