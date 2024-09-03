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TÜİK ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 2.47, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 51.97 yükseldi. 12 aylık ortalama tüketici enflasyonu ise yüzde 64.91 oldu.

Temmuzda aylık enflasyon yüzde 3.23, yıllık enflasyon ise yüzde 61.78 olarak açıklanmıştı.

EĞİTİMDE YÜZDE 121'LİK ARTIŞ

TÜİK verilerine göre ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 28.96 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 120,81 ile eğitim olarak hesaplandı.

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