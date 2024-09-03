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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika: Ağustos enflasyonu açıklandı - İş-Yaşam Haberleri

        Ağustos enflasyonu açıklandı

        Ağustos ayında aylık enflasyon yüzde 2.47, yıllık enflasyon ise yüzde 51.97 oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 10:01 Güncelleme: 03.09.2024 - 10:08
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        Ağustos enflasyonu açıklandı
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        TÜİK ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 2.47, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 51.97 yükseldi. 12 aylık ortalama tüketici enflasyonu ise yüzde 64.91 oldu.

        Temmuzda aylık enflasyon yüzde 3.23, yıllık enflasyon ise yüzde 61.78 olarak açıklanmıştı.

        EĞİTİMDE YÜZDE 121'LİK ARTIŞ

        TÜİK verilerine göre ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 28.96 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 120,81 ile eğitim olarak hesaplandı.

        Detaylar geliyor...

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