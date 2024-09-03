Lucas Torreira: İyi ki benimsin

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Hani animasyon filmlerinde âşık adamın gözleri, sevgilisini gördüğü zaman kalp şekline dönüşür...

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın gözleri, şu sıralar işte öyle...

Nedeni de Devrim Özkan...

Lucas Torreira ile Devrim Özkan, birlikteliklerini ocak ayında sonlandırdı. Ayrılan çoğu sevgili gibi birbirlerinin sosyal medya hesaplarını takipten çıktı. Birlikte oldukları fotoğrafları silerek; "Anılara sığınmak, bir bakıma yaşamın girdili - çıktılı dikenli yollarından kaçmaktır" felsefesini benimsediler.

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Görünen o ki 8 aylık ayrılık, birbirlerinin değerini daha iyi anlamaların sağlamış. Lucas Torreira ile Devrim Özkan, ikinci dönem beraberliklerinin her anını en iyi şekilde değerlendirmenin peşinde koşuyor.

O anlardan biri de Devrim Özkan'ın yaş günü kutlaması oldu. Lucas Torreira, Devrim Özkan'ın 26'ncı yaş gününü bir hayli coşkulu bir partiyle kutladı.

Lucas Torreira; birlikte oldukları fotoğraflardan bir seçki yaparak, "İyi ki doğdun hayatımın aşkı. İyi ki benimsin. Seni çok seviyorum" notunu yazdı.