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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Cristian Medina ve Kieran Trippier bombası! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de gündem transfer: Cristian Medina ve Kieran Trippier

        Fenerbahçe, Arjantin ekiplerinden Boca Juniors forması giyen 22 yaşındaki Cristian Medina'yı kadrosuna katmak için ısrarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin, genç oyuncu için yeni bir teklif yaptığı belirtildi. Öte yandan Sky Sports, Fenerbahçe'nin İngiliz bek Kieran Trippier'i de gündemine aldığını yazdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 11:34 Güncelleme: 03.09.2024 - 11:34
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        • 1

          Gazeteci Cesar Luis Merlo'nun haberine göre; Fenerbahçe, Boca Juniors forması giyen genç orta saha oyuncusu Cristian Medina'nın transferi için resmi görüşmelerine devam ediyor.

        • 2

          Haberde, Arjantin ekibinin son olarak Fenerbahçe'den 15 milyon dolar değerinde bir teklif aldığı ve bu tutara sonraki satıştan %20 payın da dahil edildiği belirtildi. Fenerbahçe'nin kısa süre içinde bir yanıt almasının beklendiği aktarıldı.

        • 3

          Piyasa değeri 10 milyon Euro olan Cristian Medina, hem merkez orta saha hem de on numara pozisyonlarında oynayabiliyor. Kulübü ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu, 155 maçta 9 gol ve 11 asist kaydetti.

        • 4

          Güncel olarak Arjantin U23 forması da giyen oyuncu, 2024 Paris Olimpiyatları'nda 4 maçta görev aldı.

        • 5

          TRIPPIER DE GÜNDEMDE

          Öte yandan Sky Sports'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, İngiliz ekibi Newcastle United'da forma giyen İngiliz bek Kieran Trippier'i de gündemine aldı. İngiliz yıldızla Türkiye'den Beşiktaş ve Eyüpspor'un da ilgilendiği öne sürüldü.

        • 6

          Haberde, 3 ekibin de İngiliz yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamak istedikleri ve Newcastle United ile temas kurdukları belirtildi.

        • 7

          33 yaşındaki Trippier'in Newcastle United ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

        • 8

          Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen İngiliz sağ bek, 2022'den bu yana oynadığı Newcastle United'da çıktığı 94 maçta 4 gol attı ve 21 asist yaptı.

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