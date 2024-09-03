Fenerbahçe'de gündem transfer: Cristian Medina ve Kieran Trippier
Fenerbahçe, Arjantin ekiplerinden Boca Juniors forması giyen 22 yaşındaki Cristian Medina'yı kadrosuna katmak için ısrarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin, genç oyuncu için yeni bir teklif yaptığı belirtildi. Öte yandan Sky Sports, Fenerbahçe'nin İngiliz bek Kieran Trippier'i de gündemine aldığını yazdı
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Gazeteci Cesar Luis Merlo'nun haberine göre; Fenerbahçe, Boca Juniors forması giyen genç orta saha oyuncusu Cristian Medina'nın transferi için resmi görüşmelerine devam ediyor.
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Haberde, Arjantin ekibinin son olarak Fenerbahçe'den 15 milyon dolar değerinde bir teklif aldığı ve bu tutara sonraki satıştan %20 payın da dahil edildiği belirtildi. Fenerbahçe'nin kısa süre içinde bir yanıt almasının beklendiği aktarıldı.
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Piyasa değeri 10 milyon Euro olan Cristian Medina, hem merkez orta saha hem de on numara pozisyonlarında oynayabiliyor. Kulübü ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu, 155 maçta 9 gol ve 11 asist kaydetti.
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Güncel olarak Arjantin U23 forması da giyen oyuncu, 2024 Paris Olimpiyatları'nda 4 maçta görev aldı.
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TRIPPIER DE GÜNDEMDE
Öte yandan Sky Sports'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, İngiliz ekibi Newcastle United'da forma giyen İngiliz bek Kieran Trippier'i de gündemine aldı. İngiliz yıldızla Türkiye'den Beşiktaş ve Eyüpspor'un da ilgilendiği öne sürüldü.
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Haberde, 3 ekibin de İngiliz yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamak istedikleri ve Newcastle United ile temas kurdukları belirtildi.
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33 yaşındaki Trippier'in Newcastle United ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
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Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen İngiliz sağ bek, 2022'den bu yana oynadığı Newcastle United'da çıktığı 94 maçta 4 gol attı ve 21 asist yaptı.