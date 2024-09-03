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        Haberler Dünya İsrail'de Netanyahu hükümetinin "Gazze'de ateşkes anlaşması imzalaması" talebiyle düzenlenen gösteriler sürüyor | Dış Haberler

        İsrail'de Netanyahu hükümetinin "Gazze'de ateşkes anlaşması imzalaması" talebiyle düzenlenen gösteriler sürüyor

        İsrail'de Netanyahu hükümetinin Gazze'de ateşkes anlaşması imzalaması talebiyle düzenlenen protestolar, on binlerce kişinin katılımıyla ikinci gününde de devam etti. Batı Kudüs, Tel Aviv başta olmak üzere Netanyahu'nun şahsi konutunun çevresinde de toplanan protestocular, Gazze'deki İsrailli esirlerin ölümünden Netanyahu ile hükümetini sorumlu tuttu

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 10:27 Güncelleme: 03.09.2024 - 10:27
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        • 1

          İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması konusundaki isteksizliğine tepki olarak düzenlenen protestolar on binlerce kişinin katılımıyla ikinci gününde de devam etti.

        • 2

          Başta Batı Kudüs ve Tel Aviv olmak üzere Hayfa ve Netanyahu'nun şahsi konutunun yer aldığı Kayserya gibi birden fazla noktada sokaklara inen on binlerce kişi Gazze'deki İsrailli esirlerin ölümünden Netanyahu ile hükümetini sorumlu tuttu.

        • 3

          Bazı noktalarında yolları kapatıp ateş yakan göstericiler polis müdahalesiyle karşılaştı.

        • 4

          "SEN SUÇLUSUN"

          Ellerinde İsrail bayrakları bulunan protestocular, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı.

        • 5

          İsrailli esirlerin bir an önce evlerine dönmesi çağrısı yaparak davul ve düdük çalan protestocular, "Hepsi hemen eve", "Yardım" yazılı dövizler taşıdı. Göstericiler, "(Netanyahu) Bibi esirleri serbest bırak", "Sen baştasın, sen suçlusun" şeklinde sloganlar attı.

        • 6

          İsrail polisi, çevrede çok sayıda birlikle, demir bariyerlerin arkasında konuşlandı. İsrail polisi ile bariyerleri aşmak isteyen göstericiler arasında arbede yaşandı.

        • 7

          Göstericiler bir noktada polis bariyerini aşarak Netanyahu'nun konutunun bulunduğu alana ilerledi. İsrail polisi, güç kullanarak göstericilere müdahale edince yine arbede çıktı.

        • 8

          İsrailli göstericiler, burada ateş yaktı. Göstericilerin yaktığı ateşi söndürmek için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
          İsrail polisi, göstericileri güç kullanarak dağıtmaya çalışırken 6 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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